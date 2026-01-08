Adiós a las fotos explícitas en Reino Unido: las empresas tendrán que detectarlas y bloquearlas por ley

Fotomontaje con la imagen de un iPhone y una chica en una cama. Manuel Fernández | Mukul Kumar Omicrono | Unsplash

Hace unos meses que Reino Unido planteó una medida que fue bien vista por muchos en España: censurar automáticamente los desnudos en los sistemas operativos de Apple y Google.

Desde el 8 de enero del 2026, esta iniciativa pasa a ser ley. El gobierno de Keir Starmer acaba de aprobar la ley que obliga a las empresas tecnológicas a censurar estos contenidos antes de que lleguen a los usuarios.

Las empresas tecnológicas ubicadas en Reino Unido tendrán que evitar que este "contenido infame" aparezca en los dispositivos de los usuarios, para así proteger a las personas más vulnerables.

Adiós a los 'nudes' explícitos en Reino Unido

Así lo relatan algunos miembros del ejecutivo en un comunicado proveniente del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología, así como del Ministerio del Interior.

La Secretaria de Tecnología Liz Kendall ha confirmado la aprobación de esta nueva ley, que establece un marco legal para la recepción de las imágenes explícitas.

Los llamados 'nudes' son aquellos contenidos con desnudos o imágenes de desnudos explícitos que se suelen enviar entre personas. Millones reciben estas fotos sin consentimiento.

En palabras de Kendall, las plataformas afectadas deberán tomar "medidas proactivas para prevenir la aparición de este contenido infame, no solo reaccionar una vez causado el daño".

La práctica de enviar una imagen o un vídeo pornográfico explícito a un usuario sin su consentimiento se conoce como 'cyberflashing', y se convierte así en un delito prioritario en el país.

Kendall, que llama a estas prácticas "exhibicionismo cibernético", ha propuesto medidas que podrían aplicar firmas implicadas como Google, Apple o Microsoft.

Por ejemplo, dice la Secretaria, se podrían usar "sistemas automatizados que detecten y oculten preventivamente las imágenes, implementando herramientas de moderación o políticas de contenido más estrictas".

La primera app de citas en implementar un sistema así ha sido Bumble, que ha instaurado el Private Detector, una novedad impulsada por IA que detecta y censura la desnudez de las imágenes enviadas por chats.

El sistema se encarga de alertar al receptor de dichos mensajes para hacerle saber de qué se trata el contenido. Puede verlo, bloquearlo o denunciarlo antes de siquiera consumirlo.

Kendall carga contra este delito, asegurando que intensificarán "la presión sobre las empresas tecnológicas", al estar obligadas por ley a detectar y prevenir este material.

Las compañías involucradas que no cumplimenten estos actos tendrán que afrontar multas de hasta el 10% de sus ingresos mundiales clasificados. En caso contrario, podrían ver sus servicios bloqueados en el territorio.

Los servicios más susceptibles de verse envueltos en esta normativa serán las apps de redes sociales y las aplicaciones de citas como Tinder, Bumble o similares.

Cuando se filtró la medida en portales como el Financial Times, los legisladores establecieron un ejercicio de presión sobre las principales empresas tecnológicas del país para implementar estas salvaguardas.

Concretamente, fueron Google y Apple las más expuestas a esta presión. Entre las recomendaciones se incluían algoritmos de detección de contenido en sus sistemas operativos principales.

La idea era que Apple y Google aplicasen estos sistemas a nivel de SO (sistema operativo) para que no solo sea imposible ver estas imágenes, sino que no se puedan enviar, sin realizar una verificación de edad previa.

iOS y Android incluyen ciertas herramientas parentales que ya detectan estos contenidos en aplicaciones, pero no existe un entorno de software o una solución similar aplicada de forma general.

En iOS, las apps de FaceTime, AirDrop y Mensajes detectan estos contenidos. Si el usuario que las recibe es menor de 13 años, deberá aplicar una contraseña para ver esa imagen; los adultos reciben una simple alerta.

En Android se integra el famoso sistema Family Link, orientado al control parental del dispositivo de menores gracias a los servicios de Google. Permite bloquear acceso a ciertas apps y establecer límites de tiempo de uso.

En aquel momento, el Ministerio del Interior barajó la idea de convertir estos sistemas de detección en un requisito obligatorio para vender dispositivos en Reino Unido, aunque de momento no parece haberse aplicado.

Esta medida llega apenas semanas después de la polémica respecto a Grok y el desnudo de miles de mujeres a manos de la IA de Elon Musk en X.