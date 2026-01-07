¿Tu ratón Logitech no funciona bien en Mac? Un error de 'software' los desconecta pero así lo puedes arreglar

Usuarios en distintas partes del mundo han reportado problemas con algunos equipos de Logitech, a la hora de usarlos en ordenadores Mac de Apple. Ya se sabe por qué.

Plataformas como Reddit se han inundado de usuarios de teclados y ratones Logitech teniendo problemas con Logi Options+, el software que aprovechan estos equipos en Mac y en Windows para funcionar.

Pocas horas después, Logitech ha confirmado el problema: un certificado de Mac caducado, necesario para que las apps de Logitech se ejecutaran correctamente. Y es fácil de solucionar.

Problemas con Logitech y Mac

Logitech, como tantas otras compañías, usan software especial para que sus periféricos funcionen en los sistemas operativos más populares actualmente, como serían Windows y Mac.

En este caso, nos encontramos con dos programas: Logi Options+ y Logitech G Hub Software. El primero es para dispositivos de oficina, y el segundo para gaming.

LogI Options+. Manuel Fernández Omicrono

El problema se centraba sobre todo en el primero, ya que es el más extendido entre los usuarios de Mac. Los ratones funcionaban, pero algunas de las funciones se veían inutilizadas.

Por ejemplo, los gestos de desplazamiento y los botones adicionales del ratón dejaron de funcionar. Además, la app de Logi Options se reiniciaba en bucle y se cerraba.

Las quejas de los consumidores motivaron un artículo de soporte de Logi en el que se explica la situación. El problema estaba en un certificado que aceptaba a estas apps.

Un certificado clave, necesario para que las apps se ejecutasen correctamente, caducó. De esta manera, ambas apps dejaron de funcionar súbitamente en la plataforma de Apple.

Imagen del software Logi Options+. Manuel Fernández Omicrono

Según Logitech, este certificado expirado se usa para "proteger las comunicaciones entre procesos". Debido a ello, los programas no podían siquiera iniciarse correctamente.

Afecta a los instaladores tanto sin conexión como con conexión a Internet. La firma ya ha explicado que están trabajando en una actualización para que las versiones desconectadas funcionen.

Cabe aclarar que este problema únicamente afectó a los usuarios de Mac. En Windows no ha habido reportes de problemas conocidos en el software de Microsoft.

¿Tiene arreglo?

Afortunadamente sí, pero implica un proceso manual que afortunadamente, es muy sencillo. Solo hay que usar un instalador especial de Logitech para solucionar el problema.

Signature Slim Solar +K980. Logitech Omicrono

En la web de soporte de Logitech, la marca ha dispuesto sendos instaladores corregidos para Logi Options+ y para Logitech G Hub Software. No es necesario instalar los dos; solo el que vayamos a usar.

Tampoco es necesario desinstalar primero la app y luego reinstalarla. Solo hay que descargar el instalador, abrirlo y dejar que el software se reinicie para arreglar el desaguisado.

Si tenemos el software instalado previamente, aparecerá una ventana que nos indicará que el programa ya está instalado. Lo cerramos, y se abrirá la versión corregida de la app.

No hay que hacer nada más, ni siquiera reiniciar. Todas las configuraciones, personalizaciones y los dispositivos registrados permanecerán exactamente iguales.