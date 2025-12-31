Apple anticipa "grandes planes" para Fitness+ en 2026: la revolución de su servicio para entrenar está a punto de llegar

Principio de año es, sin duda, el momento cuando la gran mayoría de gente comienza a hacer más deporte. Es uno de los buenos propósitos más repetidos y el 2026 no podía ser una excepción. Apple lo sabe y por eso ha anunciado que "algo grande llega a Apple Fitness+".

Tras rumores de estar "bajo revisión", Apple ha aprovechado el final de año para dar importancia a su plataforma de actividad física incorporando una serie de novedades con la idea de hacerla más útil, global y eficaz para el usuario. Cambios que anticipan "grandes planes para 2026", según ha adelantado la empresa a través de un post de Instagram, y con el que invita a estar atentos en los próximos días.

Entrenadores como Jonelle Lewis, Anja Garcia, Sam Sanchez o Cory Wharton-Malcolm también han dejado caer en sus redes personales que la revolución a Apple Fitness+ está cerca, aunque no han dado todavía más detalles de lo que podemos esperar de ella.

Se desconoce si los usuarios de Apple tendrán una mayor variedad de entrenamiento, la llegada de otras disciplinas, una mejor integración con otros dispositivos o la preparación de pruebas específicas. Lo cierto, es que el servicio ya está dando pasos para tomar mayor entidad por sí mismo de cara a una apuesta más fuerte de la compañía de Cupertino por el cuidado de la salud y el rendimiento físico.

Doblaje y más música

En las últimas semanas del año, Apple Fitness+ se ha extendido a 28 nuevos mercados, alcanzando así los 49 totales. Deja clara la ambición global y el paso hacia adelante de la plataforma. Se trata de la mayor expansión desde su lanzamiento y lleva el servicio a Chile, Hong Kong, India, Japón, Países Bajos, Singapur o Taiwán.

Además, otro de los elementos clave de esta expansión es el doblaje de los entrenamientos en español, alemán y japonés, algo fundamental para no tener que leer los subtítulos y poder concentrarse exclusivamente en la correcta realización técnica de los movimientos.

Este doblaje, disponible desde el 15 de diciembre, permite al usuario que cientos de entrenos y meditaciones de Fitness+ se hayan doblado digitalmente con voces generadas a partir de la voz real de cada uno de los 28 entrenadores. Desde entonces, cada semana, los usuarios pueden disfrutar de nuevos episodios doblados en español o alemán. Igualmente, los entrenos y meditaciones también mantienen los subtítulos.

Más allá del idioma, Apple Fitness+ también se ha sumado a una de las tendencias globales más fuertes en el terreno musical: el K-pop. Si hasta ahora podíamos elegir entrenamientos con rock, ritmos latinos o hip-hop, ahora también podremos ajustar este estilo musical a las configuraciones de entrenamiento, así como el formato o el tiempo que tenemos para entrenar.

Objetivo: ser constante

Una de las mejoras que Apple también ha realizado en Fitness+ es la incorporación de planes personalizados, que permiten al usuario ajustar los entrenos de forma sencilla a su estilo de vida.

En función de los hábitos del usuario, Apple propone una serie de planes predefinidos que ayudan a mantener el ritmo o intensificar la rutina. Así por ejemplo, puede marcar una rutina de un mes en base a los entrenos que solemos hacer, nuestros entrenadores favoritos o la música que más nos gusta. Una forma de enganchar al usuario con la actividad física y que le permita ser constante.

Estos planes se pueden personalizar por completo y ponen en la mano del usuario una forma de fidelizarse consigo mismo.

Igualmente en Apple Fitness puede encontrarse Colecciones de entrenamientos para alcanzar objetivos concretos que pueden ir desde correr los primeros 5 km a rutinas HIIT de bajo impacto o ejercicios para mejorar el equilibrio. Asimismo, también ofrece una serie de programas para empezar a hacer deporte desde cero.

De esta forma, no sólo todos los entrenamientos están escalados a diferentes niveles, sino que existe una programación específica pensada para aquellos que se inician en la actividad deportiva o para quienes la retoman después de un parón.

Entrenamiento en español de Apple Fitness+. Apple Omicrono

Cabe recordar que para usar Apple Fitness+ es necesario un iPhone 8 o posterior con iOS 16.1 o posterior, o un Apple Watch Series 3 o posterior con watchOS 7.2 o posterior enlazado a un iPhone 6s o posterior con iOS 14.3 o posterior. Y que el seguimiento de la actividad física en tiempo real se puede realizar tanto con los Apple Watch como con los AirPods Pro 3 y los Powerbeats Pro 2.

El precio de momento se mantiene en los 9,99 € al mes o 79,99 € al año, puede compartirse con hasta cinco familiares y se ofrecen tres meses gratis a los clientes que compren un Apple Watch, iPhone, iPad o Apple TV.