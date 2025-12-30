Qué es Manus, la nueva compra de Mark Zuckerberg que está dando que hablar: representa el siguiente paso en la IA

Meta ha alcanzado un acuerdo exclusivo con Butterfly Effect, la desarrolladora de Manus, por 2.000 millones de dólares; se trata de la tercera mayor adquisición de la compañía, solo por detrás de Whatsapp y Scale AI.

Eso dice mucho de la importancia que Manus puede tener para el futuro de Meta, o al menos, así lo considera Mark Zuckerberg, que en los últimos años prácticamente ha abandonado el concepto del metaverso en favor de dar el salto a la IA.

Es obvio que Zuckerberg no quiere volver a quedarse atrás con la siguiente tecnología de moda, y la compra de Manus va en esa dirección; y es que estamos hablando de uno de los proyectos que más ha llamado la atención del 2025.

Manus es un servicio de inteligencia artificial basado en agentes, pequeños programas que se ejecutan de manera autónoma para realizar todo tipo de tareas concretas en nombre del usuario.

Manus Omicrono

En otras palabras, los agentes son como asistentes especializados en vez de asistentes generales como ChatGPT, Gemini y otros "chatbots" que intentan responder a todas las órdenes y cuestiones del usuario.

Los agentes se han convertido en la nueva tendencia en el sector de la IA, porque son una manera más precisa de implementar esta tecnología de manera útil para el consumidor, y de esa manera, hacer esta tecnología más atractiva y poder venderla mejor.

Aunque todas las grandes empresas de IA ya han desarrollado sus propios agentes, Manus consiguió hacerse viral a principios de año con una demostración del potencial que tienen sus agentes.

Introducing Manus: the first general AI agent.

Introducing Manus: the first general AI agent.

En el vídeo, se mostraba cómo Manus no era simplemente capaz de hablar con el usuario, también de realizar tareas por su cuenta como planificar viajes, analizar archivos y devolver resultados útiles.

Por ejemplo, era capaz de analizar un archivo ZIP lleno de currículum vitae y devolver un archivo Excel con una tabla con los candidatos al puesto de trabajo, de manera automática y sin que el usuario tenga que hacer nada especial.

Manus es uno de los primeros proyectos que realmente demuestran que la inteligencia artificial puede trabajar por nosotros, realizando tareas que consumen tiempo y esfuerzo pero que de por sí no son gratificantes ni ofrecen ninguna ventaja si las hacemos en persona.

Pero sobre todo, Manus representa un cambio de filosofía en el sector de la inteligencia artificial, que quiere pasar de los "chatbots" que responden a nuestras preguntas de manera pasiva a agentes que funcionan de manera activa e incluso sin que tengamos que decirles lo que tienen que hacer.

Getting started is simple:



1. Authorize: Connect your GitHub account in your project's dashboard or settings.



2.Export: Create a new private repository for your project directly from Manus.



That's it! You're ready to sync pic.twitter.com/9fWknTidKK — Manus (@ManusAI) December 26, 2025

No es de extrañar que Manus sea uno de los pocos proyectos de inteligencia artificial que no está perdiendo dinero, algo que no pueden decir ninguna de las grandes, ni OpenAI, ni Meta ni Google, después de gastar miles de millones de euros cada una en productos que no están generando ingresos.

Meta puede estar preparándose para la explosión de la burbuja que todos los líderes y expertos ya aceptan que existe en el sector de la inteligencia artificial, precisamente porque no se prevé que los inversores reciban de vuelta su inversión hasta dentro de muchos años.

Para los usuarios, la compra de Manus no supone su fin; Meta ha prometido que el servicio seguirá estando disponible, pero que sus empleados se sumarán al equipo de Meta para desarrollar agentes para todos sus productos, incluyendo WhatsApp, Instagram y Facebook.

Al mismo tiempo, esta compra es un golpe para China. Butterfly Effect tiene fundadores chinos, pero Meta ha asegurado que cortará todas las relaciones de Manus con China, cerrando sus operaciones en el país.