Zara estrena un avatar con inteligencia artificial para que sepas cómo te queda cualquier prenda ropa sin probártela

A mediados de año Google presentó una nueva aplicación que permitía usar nuestra imagen para probarnos ropa.

Este era uno de los usos más llamativos de la inteligencia artificial generativa más allá de la creación de contenido por sí mismo.

Pero a Google le faltaba algo, ya que no era una empresa donde eso tuviera mucho recorrido. Inditex, por supuesto, es otra historia.

El gigante español ha anunciado una nueva función en su aplicación de Zara para móviles en la que podremos crear un avatar digital de nuestro cuerpo simplemente subiendo dos fotografías.

En la propia aplicación, y sin necesidad de registrarnos, podremos crear variantes con la ropa que aparece en el catálogo digital de la tienda.

Para ello, simplemente tendremos que seleccionar la prenda que nos guste y pulsar en el botón con el texto PROBAR que está en la esquina inferior izquierda de la misma.

Si es la primera vez que lo utilizamos, nos pedirá que subamos dos fotografías, un selfie y una foto de cuerpo entero. Podemos hacerlas en el momento utilizando la cámara del móvil o bien seleccionarlas desde nuestra galería.

Es importante destacar que la calidad de estas imágenes afectará al diseño final del avatar, por lo que tenemos que hacer que sean lo más neutras y bien iluminadas posible.

Una vez subidas las imágenes y seleccionada la ropa, el sistema tardará un par de minutos en generarlos nuestro avatar con las prendas puestas.

Podemos seleccionar cualquiera de ellas, no distinguiendo entre si son de hombre o de mujer, independientemente de nuestro sexo.

Además, podremos modificar las imágenes que hemos subido al sistema para mejorar el avatar si no estamos contentos con él. El resultado siempre es un vídeo en el que el modelo gira para ver cómo queda la ropa.

Se trata de una función realmente práctica, sobre todo para los amantes de la moda que podrán ver de primera mano, como les quedan ciertas prendas, sin tener que ir a las tiendas a probárselas.

Podremos compartir ese vídeo, que siempre irá acompañado de una imagen estática, para que sea más fácilmente visualizable en todo tipo de dispositivos.

Esto potenciará la compra online, algo que en España ya está muy extendido aunque es cierto que el problema con los gastos de devolución hacen que cada vez más usuarios empiecen a considerar la opción de comprar de nuevo en tiendas físicas.