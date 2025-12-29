El mítico MegaUpload amenaza con volver, esta vez con inteligencia artificial y compras con criptomonedas
Kim Dotcom, creador de Megaupload, ha anunciado que volverá a crear una nueva versión de su sistema de almacenamiento, esta vez con IA.
Más información: Así domina la IA tus navidades: cómo los algoritmos deciden el precio de tus regalos e incluso la banda sonora de tus cenas
En 2012 cerró uno de los servicios más icónicos de Internet, Megaupload. El popular servicio de almacenamiento online que había sido la referencia en un mundo pre streaming, acabó clausurando.
Desde entonces, hemos visto cómo la propia red ha ido cambiando, y no se ha creado ningún servicio similar, al menos fuera de los gigantes de Silicon Valley.
iCloud, Google Drive o OneDrive son, quizás junto con Dropbox, las únicas referencias similares a lo que fue Megaupload, aunque mucho más complacientes con las infracciones de derechos de autor.
En 2017 hubo un anuncio de la vuelta de Megaupload, aunque bajo un nombre algo más extravagante, k!m. Pero pasó con más pena que gloria.
Ahora, su también extravagante fundador, conocido como Kim Dotcom, ha anunciado en la red social X que quiere relanzar su famoso servicio de intercambio de archivos.
Esta nueva propuesta parece más un intento de llamar la atención que una opción real, más que nada por la mención a la IA que parece totalmente innecesaria.
El desarrollador ha comunicado que la nueva versión de Megaupload se creará con código generado por inteligencia artificial, algo que podría tener sentido en proyectos menores, pero no tanto en uno que, potencialmente, tendría cientos de millones de usuarios.
Además, deja claro que las subidas que se hagan a su nueva propuesta estarán completamente encriptadas, usando almacenamiento IPFS.
El IPFS es un sistema de almacenamiento que destaca por no estar controlado por una única empresa. En teoría, hace que el manejo de información sea más eficaz y resistente a los problemas que los sistemas más antiguos.
Utiliza un "sistema de dirección de contenido en el que cada pieza de contenido se identifica mediante un hash único, lo que dificulta su censura o manipulación".
Además, también hace mención al mundo crypto porque deja claro que quiere que se use FileShop, una alternativa que él mismo desarrolló como rival de bitcoin cash.
Según el empresario, sería posible usarla para "vender tus creaciones mediante criptomonedas, o pagar a los demás porque hagan publicidad de tus creaciones."
Y por si todo esto fuera poco, Kim Dotcom dice que todo esto correrá sobre un "sistema operativo sin puertas traseras que puede ejecutar todo el software."
No parece que este anuncio vaya a tener un gran recorrido más allá de los más fanáticos del mundo crypto, porque no es la primera vez que este conocido desarrollador hace anuncios que luego no llegan a formalizarse.