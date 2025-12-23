iOS 26.3 cambia para siempre el emparejamiento de auriculares de otras marcas con el iPhone: igual de fácil que los AirPods

Tras una filtración que ha revelado toda la hoja de ruta de software de Apple hasta 2028, ahora la Comisión Europea ha elogiado los cambios de interoperabilidad que Apple está introduciendo en iOS 26.3

En iOS 26.3, los fabricantes de dispositivos wearables en la Unión Europea pueden comenzar con las pruebas del emparejamiento por proximidad y las notificaciones mejoradas.

Lo que significa que gracias a la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE, usar accesorios de terceros en un iPhone será mucho mejor y menos frustrante a partir de 2026.

Hasta ahora, solo los AirPods y Beats tenían la posibilidad de abrir la caja cerca del iPhone para conectarse al instante.

Todo cambiará ahora con iOS 26.3, porque esa "magia" se producirá con cualquiera de los auriculares de otras marcas.

Lo mismo sucederá con las notificaciones, ya que hasta iOS 26.3, usar un reloj que no fuera el Apple Watch con un iPhone era una experiencia bastante limitada con notificaciones que fallaban o que no se podían gestionar bien.

Tras las pruebas, que pueden empezar los fabricantes de wearables en la Unión Europea, y el lanzamiento de iOS 26.3, los relojes de Samsung, Garmin o Google recibirán y reflejarán las notificaciones del iPhone al igual que se hace en un Apple Watch.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

Un proceso de un toque para emparejar cualquier reloj que no sea de Apple y la capacidad para ver y reaccionar a las notificaciones entrantes transformarán la experiencia de cualquier reloj o wearable de terceros.

La Unión Europea señala que la nueva funcionalidad estará disponible en Europa en 2026 y que representa "un paso más hacia un ecosistema digital más interconectado en beneficio de todos los ciudadanos de la UE".

Se espera que iOS 26.3, según MacRumors, se lance a finales de enero para abrir una oportunidad única al resto de fabricantes de demostrar de lo que son capaces sus relojes y pulseras inteligentes conectadas a un iPhone.

Hay que dejar bien claro que esta nueva experiencia solamente estará disponible en los países que conforman la Unión Europea, y esas limitaciones mencionadas seguirán existiendo en el resto de países, en los que sus usuarios seguirán pasándolo mal al emparejar o recibir notificaciones que nunca llegan a su reloj.

Este cambio de paradigma se debe a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea que forzó a Apple a realizar grandes cambios en la App Store y en iOS.

No solo que se produzca la "magia" al emparejar el reloj, sino permitir tiendas de apps de terceros, la carga lateral de apps (lo llamado como sideloading) y facilitar la reparación de dispositivos.