Elon Musk promete que xAI logrará la inteligencia artificial general en 2026 después de prometerla en 2025

La carrera de la inteligencia artificial en España tiene muchas ramificaciones, pero una de las más importantes refiere a la llamada Inteligencia Artificial General (AGI), un concepto que al menos sobre el papel, pretende que una máquina actúe con raciocinio similar al humano.

El término, aunque difuso y discutido, se ha convertido en la nueva coletilla entre los desarrolladores de IA principales. Elon Musk no ha sido la excepción con xAI, y por ello ha prometido que en 2026 lograrán la tan ansiada AGI.

El problema es que Musk ya es conocido por dar promesas, como mínimo, optimistas. Y es que Musk ya prometió la AGI en 2024, para su llegada en 2025. Algo que obviamente no ha ocurrido en absoluto.

Musk promete (por segunda vez) la AGI

Así lo relata Business Insider, citando una reunión de toda la firma de xAI en San Francisco. En la celebración de esta reunión, Musk habló sobre la supervivencia de la compañía a dos o tres años vista, en cuyo caso se alzarían sobre el resto de competidores.

¿La clave? Por supuesto la inteligencia artificial y sobre todo la superinteligencia artificial, término que no hay que confundir con la AGI. En este caso, la super IA pretende no solo igualar sino superar a la inteligencia humana en diversos campos.

Elon Musk asiste al Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita en Washington. Reuters

La promesa más clara y abierta que realizó el magnate sudafricano en esta reunión fue la llegada de una inteligencia artificial general, capaz de igualar o superar la inteligencia humana en 2026. Dijo que tenía hasta un 10% de posibilidades de lograrlo.

Impresionante, desde luego. Sin embargo, Musk ya fue preguntado hace casi dos años, en mayo de 2024, precisamente sobre esta cuestión. Fue Logan Kilpatrick, jefe de producto de Google AI Studio, quién realizó la pregunta a Musk sobre la AGI.

La respuesta de Musk fue que "el año que viene" tendrían esta AGI, o sea, en 2025. También debemos recordar otras 'perlas' de Musk referentes a la IA que vienen de lejos, ya que en 2023, el dueño de X (Twitter) firmó una carta pidiendo pausas en los desarrollos de inteligencia artificial.

En dicha reunión se detallaron, por otro lado, algunos planes sobre la posible construcción de centros de datos en el espacio, junto a otros proyectos a muy largo plazo de xAI. Dicha iniciativa ya ha tenido el beneplácito de rivales al estilo Google con su proyecto Suncatcher.

Cabe aclarar que ni la superinteligencia artificial ni la inteligencia artificial general sigue siendo un concepto que aunque posible en la teoría, aún está lejos de materializarse en algo real. Supone el techo técnico de la tecnología que ahora mismo, está redefiniendo nuestras vidas.

Sin embargo, la AGI se está postulando como el objetivo a conseguir, alzándose como la excusa perfecta para lograr rondas de financiación entre las grandes empresas del sector. Con una burbuja a punto de explotar, eso sí, justo detrás.