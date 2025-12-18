Apple Music se integra perfectamente en ChatGPT: así puedes usar la IA para buscar música y crear 'playlists'

Fotomontaje con los logos de Apple y ChatGPT. Manuel Fernández Omicrono

ChatGPT ha recibido una cantidad inusitada de funciones en las últimas semanas. Su reciente y nuevo modelo de IA para ir contra Nano Banana de Google es solo una más de las novedades que han catapultado a esta aplicación como la más descargada de 2025.

Los usuarios acérrimos de iOS y del ecosistema de Apple están de enhorabuena. Ahora podrán aprovechar Apple Music directamente dentro de ChatGPT, gracias a que su versión de aplicación integrada en el chatbot.

Apenas 24 horas después de que se anunciase la integración de la app de Apple Music dentro de ChatGPT, ya es posible aprovecharla conectando nuestras cuentas. Eso sí, hay que estar suscrito para usar este sistema al completo.

Apple Music dentro de ChatGPT

Primero, debemos recordar que desde hace un tiempo ChatGPT ofrece la posibilidad de 'chatear' con nuestras apps. Es decir, usar aplicaciones dentro del sistema de inteligencia artificial mediante una integración total con apps de terceros.

Spotify, Zillow, Figma o incluso Photoshop ya están dentro. Lo mismo ocurre con Apple Music; al igual que su homónima, ya está disponible en forma de aplicación para ChatGPT. ¿Qué permite y no permite hacer este sistema?

Capturas de pantalla en un Pixel. Manuel Fernández Omicrono

Según expone la misma OpenAI, esta conexión permite buscar canciones, artistas, álbumes y hasta playlists sin requerir una suscripción al servicio. Cualquier usuario puede descubrir música o escuchar fragmentos de canciones directamente desde ChatGPT.

Si por el contrario estamos suscritos, las ventajas aumentan. Los usuarios con suscripción, al conectar sus cuentas, pueden añadir álbumes enteros a sus bibliotecas así como canciones y playlists.

Para disparar la app dentro de ChatGPT tan solo tendremos que usar /Apple Music en los prompts o elegir Apple Music entre las aplicaciones dentro del selector que la misma ChatGPT ofrece.

Cabe destacar que la integración también abarca la posibilidad de acceder a Apple Music sin usar el prompt específico, si así lo requiere el contexto. Es decir, no es necesario estar siempre invocando a Apple Music; ChatGPT lo entenderá.

Captura del sistema en un Pixel. Manuel Fernández Omicrono

Sorprendentemente, la interfaz está perfectamente adaptada al chatbot y ajusta sus menús en función a las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, si necesitamos reproducir una muestra, el menú nos permite hacerlo fácilmente.

Funciona en español y no distingue de Android o iOS. Funciona en ambos sistemas por igual, con los menús readaptándose en cada caso. Si es un suscriptor de Apple Music y usa ChatGPT a diario, entonces verá en este sistema a un poderoso aliado.

Para añadir Apple Music a ChatGPT tan solo tendrá que ir al lanzador de apps directamente integrado dentro de la app o ir a este enlace y seleccionar Apple Music. Conecte su cuenta de Apple Music con la usada en ChatGPT y listo.