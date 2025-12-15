La hoja de ruta de Apple, al descubierto: el código filtrado de iOS 26 habría revelado sus planes hasta el 2028

Ya hace un tiempo que Apple dio un giro de 360 grados a su plétora de sistemas operativos en la WWDC 2025. España pudo ver la unificación de todos sus sistemas bajo un mismo nombre y un mismo diseño: Liquid Glass.

Ahora parece que le queda mucho trabajo por delante. Según una filtración revelada por Macworld, el código de iOS 26 ha desvelado prácticamente toda la hoja de ruta de software de Apple hasta iOS 28.

Concretamente, han sacado dicha información de una compilación de iOS 26.0 que los propios ingenieros usan para probar funciones de software no presentes en las versiones finales. Y afortunadamente, sí: está planeada la Siri mejorada con IA.

Las novedades de iOS 26 hasta 28

Tal y como expone la propia Macworld, en esta versión filtrada se incluyen las llamadas "marcas de función". En estas, se establecen identificadores de funciones ubicadas en el código, que permiten a los ingenieros activar y desactivar las funciones específicas en su desarrollo.

A esto hay que sumarle una serie de notas sobre estas funciones que, por ejemplo, detallan cuándo se implementarán en versiones públicas. Usando estas notas, es posible ver algunos de los planes que tiene Apple bajo la manga.

Fotomontaje con el logo de iOS 26. Manuel Fernández Omicrono

La primera y más importante no es otra que la nueva Siri con Apple Intelligence, que presumiblemente llegará en primavera del 2026. Fue en 2024 cuando Apple presentó una versión renovada del asistente que nunca llegó a ver la luz.

Poco después de la presentación, Apple anunció el retraso de esta nueva Siri, con rumores que hablaban del 2027 como posible fecha para su llegada. Finalmente no será así; Apple espera poder lanzar Siri con Apple Intelligence en iOS 26.4.

El resto de novedades son casi mejoras de calidad de vida. Por ejemplo, tenemos un sistema de carpetas en los tableros de Freeform, la app colaborativa de creatividad de Apple, que casi podríamos decir que rivaliza con Canva o Figma.

Por otro lado, y junto a Siri, tendremos un sistema para que nuestras tarjetas de crédito aparezcan autocompletadas en apps de terceros. Cuando añadamos un sistema de pago con nuestra tarjeta en una app, iOS rellenará los datos automáticamente.

Apple Health Apple Omicrono

La app de Salud también recibe su dosis de cariño. Macworld habla de un nuevo diseño para las categorías de la app y un nuevo registro de métricas más simplificado. En general, se incluirá un nuevo diseño que presumiblemente albergaría nuevas funciones como un asistente de IA.

Hasta los AirPods están presentes. El código filtrado desliza la idea de que habrá funciones inéditas en los AirPods, incluyendo una sobre la ubicación en exteriores. El objetivo no será otro que localizar la ubicación de los auriculares en la app Buscar.

El portal cita otra novedad que hará las delicias de los más preocupados por la privacidad. Se refiere a un método de validación que comprobaría la integridad del dispositivo antes de que se realice el inicio de sesión del Apple ID y la plataforma iCloud.

Si por ejemplo un dispositivo ha sido intervenido, y cuenta con alguna modificación no autorizada (por ejemplo, ha sufrido un jailbreak), Apple no iniciará sesión en este teléfono, aumentando la seguridad del usuario.

Apple AirPods 3ª generación

Respecto a iOS 27 e iOS 28, hay detalles interesantes. Sobre el primero se referencian funciones relacionadas con Fotos y nuevos sistemas de emparejamiento con los AirPods, que mejorarán el ya excelso proceso de emparejado.

Sobre el segundo, tenemos nuevas métricas de seguimiento del sueño en Apple Watch y el lanzamiento de la app Salud, presente en iOS 26 y en iPadOS 26, a los Mac como parte de la actualización macOS 28.