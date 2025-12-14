Los trucos de Google para limitar los móviles que les regalamos a nuestros hijos con las funciones Family Link

Es un hecho comprobado que las fiestas en España y en el resto de países del mundo están marcadas por la ciberdelincuencia. Los hackers suelen aprovechar la Navidad y otros festivos para realizar campañas de ataques que pueden causar verdaderos estragos.

Google es conocedora de ello, y por ello ha puesto el foco en los regalos de dispositivos conectados a Internet. Una puerta de acceso para que atacantes puedan, desde robar datos privados, hasta comprometer la privacidad de una persona.

En un escueto post de inteligencia, Google hace hincapié sobre la seguridad digital a la hora de recibir o regalar uno de estos dispositivos y da una serie de consejos bastante útiles que si bien pueden sonar básicos, conviene recordar.

Consejos de seguridad de Google

Todos estos consejos giran en torno a Family Link, una plataforma de protección de Google implementada tanto en las Google Play Store como en las App Store de los usuarios. El objetivo es proteger a los niños de una temprana exposición a Internet.

Family Link, entre otras cosas, da la posibilidad de establecer límites de tiempo diarios generales, programando el tiempo de desconexión para que los hijos o hijas de la casa no estén enganchados al móvil. Se pueden ajustar fácilmente desde el apartado Tiempo de Pantalla.

Modo colegio en un móvil de Google Google El Androide Libre

Algo similar ocurre con las aplicaciones. Los padres pueden aplicar un sistema para controlar qué apps busca instalar el niño. Pueden aprobar o rechazar apps concretas, e incluso establecer límites de tiempo por app. "Es una excusa perfecta para hablar con ellos sobre las apps que les gustan", dice Google.

También recomiendan hacer uso del sistema de compartir ubicación para controlar de forma directa dónde están, evitando la necesidad de preguntarles de forma constante si estos han llegado bien a sus destinos.

Hasta YouTube está englobado dentro de Family Link. Aluden al método de cuentas supervisadas, para configurar controles parentales para los hijos y adolescentes directamente en la plataforma de vídeos, la cual sirve de televisión para muchos infantes.

Con estas cuentas, los padres tienen el poder de aplicar recordatorios de descanso y de hora de dormir, en un sistema que viene preactivado de forma predeterminada en todas las cuentas de menores de 18 años.

Family Link de Google Google El Androide Libre

No falta un sistema para elegir entre las diferentes configuraciones de contenido ofrecido en YouTube que por otro lado, sirve para definir un límite diario de tiempo para que el hijo o adolescente pueda desplazarse por Shorts.

Finalmente está la función de Horario Escolar. Define un horario que limita las funciones del dispositivo en las horas de clase y deberes, silenciando notificaciones y suspendiendo las apps que los padres quieran para limitar su uso en las aulas.

Todas medidas opcionales, por supuesto, pero que fomentan el cacareado bienestar digital que Google lleva promoviendo desde hace años en sus sistemas Android y en la plétora de servicios asociados.