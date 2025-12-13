El 'Google Maps' para mostrar con detalle cómo ha cambiado España en los últimos 70 años

Los servicios de geolocalización han evolucionado hasta ofrecer toda la información geográfica del planeta en segundos. Además de herramientas imprescindibles de nuestro día a día como Google Maps, eso se ha materializado en proyectos como OmnesViae, una web que revela el sistema de carreteras de la Antigua Roma.

Ahora, España se prepara para una nueva forma de entender su propia historia: la evolución de su territorio y paisaje a lo largo de siete décadas.

Por primera vez, un ambicioso proyecto a nivel nacional permitirá reconstruir de forma exhaustiva cómo han cambiado nuestros campos, ciudades y bosques, desde la España eminentemente rural de los años 50 del siglo pasado hasta la compleja red de infraestructuras, núcleos urbanos y cultivos de la actualidad.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha confiado esta tarea a Telespazio Ibérica, una de las empresas líderes en el ámbito de la geoinformación y los servicios satelitales.

Esta adjudicación servirá para poner en marcha el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) Histórico.

Base de datos geográfica

Más que una simple recopilación de documentos, el proyecto supone la creación de una base de datos geográfica de precisión que digitalizará y georreferenciará cartografía antigua para revelar las transformaciones que han tenido lugar a nivel territorial.

El SIOSE Histórico se sustentará en la recopilación de 572 hojas del histórico Mapa Topográfico Nacional y se nutrirá de fuentes como el vuelo americano de 1956, considerado el primer registro aéreo completo de toda España, además de cartografía generada a lo largo de los últimos 70 años por las distintas comunidades autónomas.

Telespazio Ibérica parte de un piloto pionero desarrollado para el IGN con el objetivo de ampliar la base temporal de la cartografía oficial. El nuevo acuerdo busca refinar este producto para tener una cobertura del suelo más precisa y útil para el análisis histórico y medioambiental.

Así, el SIOSE Histórico se perfila como una herramienta esencial para la acción climática y la ordenación del territorio, adaptado a los reglamentos europeos que exigen a los estados miembros a demostrar la trazabilidad de los cambios en el uso del suelo de las últimas décadas.

Algoritmos de IA

El proyecto, que se desarrollará a lo largo de nueve meses, combina la digitalización histórica con el análisis automatizado de imágenes y algoritmos de inteligencia artificial.

Eso permitirá reducir la intervención manual y garantizar que los resultados sean trazables, replicables en todo el territorio nacional y, sobre todo, fiables.

“El SIOSE Histórico no solo incluirá una base de datos completa, sino también un informe de validación estadística y visual que garantizará la fiabilidad de los resultados para usos científicos, urbanísticos y medioambientales", señala Óscar Muñoz, director de Cartografía de Telespazio Ibérica.

"Gracias a ello podremos ver, de forma objetiva, cómo ha cambiado el ecosistema español y saber qué zonas verdes se han perdido, qué áreas urbanas han crecido y cómo ha evolucionado nuestro paisaje en los últimos 70 años”, afirma Muñoz.