La película del año para los fans de la Fórmula 1 llega al 'streaming': Apple estrena 'F1' en el servicio Apple TV

Fue en junio de este año cuando se estrenó F1: La Película. La cinta dirigida por Joseph Kosinski, y con Brad Pitt como protagonista, fue un auténtico éxito en taquilla desde su estreno en España. Ahora, llega a Apple TV.

El recién renombrado servicio de streaming de Apple ha recibido esta película que ha recaudado en todo el mundo más de 630 millones en un plano internacional. Teniendo en cuenta que costó 200, se puede hablar de un éxito rotundo.

Todos los suscriptores de Apple TV podrán disfrutar hoy mismo de esta película, incluida ahora con la suscripción al servicio. Llega además con la máxima calidad de visionado; Dolby Vision, Dolby Atmos y sobre todo con un elenco de infarto.

'F1: La película', en Apple TV

F1: La película nos lleva a la época de los años 90, mostrando a un jovencísimo Sonny Hayes como el piloto revelación del momento. Tres décadas después, Hayes (interpretado por Brad Pitt) acaba siendo un piloto nómada, que corre por el mejor postor.

Rubén Cervantes (Javier Bardem), propietario de un equipo de Fórmula 1 abocado al fracaso, le hace una propuesta: volver a correr, esta vez para él y salvar su escudería antes de que sea demasiado tarde.

Fotograma de la película. Apple Omicrono

Su compañero de equipo no será otro que Damson Idris, bajo el personaje de Joshua Pearce, un "impetuoso novato" que buscará marcar su propio ritmo. El pasado de Hayes le persigue y le fuerza para ser un compañero de equipo necesario para Cervantes.

El elenco también incluye estrellas como Tobías Menzies, Kerry Condon, Kim Bodnia o Joseph Balderrama, entre otros nombres de primer nivel. Hasta aparecen personalidades de la propia Fórmula 1, ya que se filmaron imágenes en las temporadas de 2023 y 2024.

No faltan nombres; Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Pérez, Lando Norris, Oscar Piastri y hasta el mismísimo Fernando Alonso, de la mano de Aston Martin Racing. Aparecen, cómo no, como ellos mismos junto a sus escuderías.

Cabe aclarar que lejos de usar CGI, Apple usó muchos efectos prácticos con equipo profesional; entre los dispositivos utilizados nos encontramos una cámara secreta, que usaba la tecnología de iPhone y que se podía acoplar a los coches de F1 para conseguir tomas cinemáticas de primer nivel.

Idris (izquierda) y Pitt (derecha) en la cinta. Apple Omicrono

De hecho, tanto Pitt como Idris probaron coches de Fórmula 3 y Fórmula 2, con imágenes obtenidas en grandes premios. Es el caso del Gran Premio de Gran Bretaña de 2023, celebrado del 7 al 9 de julio.

La crítica ha coincidido en lo positiva que es esta cinta a nivel de calidad. Rotten Tomatoes recogió 243 reseñas de críticos, siendo el 83% de ellas positivas. Medios relacionados con el automovilismo alabaron aspectos como su producción o su banda sonora.