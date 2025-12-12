Controlar drones desde el Apple Watch: así es la gran novedad que DJI lleva a sus dispositivos

Aunque la sombra de la prohibición de operar en Estados Unidos pesa sobre DJI, la firma china sigue lanzando numerosos productos, como sus DJI FlyCart o sus recientes DJI Osmo Action, incluyendo su sexta generación.

La empresa ha sorprendido con una actualización de su Fly App para Apple Watch, añadiendo soporte para controlar ciertos drones con el reloj, mediante una actualización que ha pillado a muchos por sorpresa.

Concretamente, ahora será posible manejar ciertos aspectos de los DJI Neo, DJI Neo 2 y DJI Flip a través del Apple Watch. Solo tendrás que mejorar la aplicación a la versión 1.19.4, y vincular el dron y el reloj a través de WiFi.

Controlar drones con el reloj de Apple

Primero, hemos de entender varios detalles importantes. El más relevante es que no, la app DJI Fly para watchOS no permite un control táctil usando la pantalla. Es demasiado pequeña, y está limitada de cara a tener estos controles manuales.

Por otro lado, es una app complementaria que no sustituye ni a los sistemas de control convencionales de la firma ni a la app para móviles DJI, que presume precisamente de un manejo por control remoto sin par.

Capturas de pantalla de DJI Fly. Manuel Fernández Omicrono

¿Qué novedad trae entonces esta actualización? Que es posible manejar de cierta forma los DJI Neo, Neo 2 y DJI Flip desde el reloj, usando comandos básicos de vuelo por voz siempre y cuando usemos un Apple Watch Series 8 o superior.

Además, la app debe estar funcionando tanto en el reloj como en el iPhone, ambos conectados al propio dron para ser manejado con este sistema. Como decimos, DJI Fly para Apple Watch es un añadido, un complemento para evitar tener que sacar el móvil del bolsillo.

Además de los comandos de voz de vuelo, la app permite ajustar aspectos como el sistema de seguimiento del dron y tener una vista previa de la imagen con una interfaz simple que, incluso, nos otorga un botón de grabación de vídeo y ver el nivel de la batería.

El que estos drones hayan sido los primeros escogidos no es algo baladí; ninguno de ellos incluye un control físico, al basarse poderosamente en una plétora de funciones inteligentes de vuelo. Se pueden controlar, eso sí, con comandos de voz, las apps y controladores remotos adicionales.

DJI Neo 2 DJI Omicrono

Algo muy similar pasa con el recientísimo DJI Neo 2, uno de sus últimos modelos. Tal es la facilidad de uso que es posible echarlo a volar desde la palma de la mano y usar las palmas para manejar aspectos de vuelo del dron.

Por ejemplo, con una sola palma, se puede controlar el movimiento izquierdo o derecho del DJI Neo 2, así como la altitud. Con ambas palmas mirando al usuario y separando las manos, el dron se aleja. Al juntarlas, se acerca. No se necesita un control para ajustar el ángulo de la cámara.

Si bien es cierto que DJI requiere un Apple Watch Series 8 o posterior para controlar estos drones, hay usuarios que afirman haber podido usar esta app con relojes más antiguos, como sería el caso de relojes Watch Series 7.