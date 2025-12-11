Google DeepMind acuerda con Reino Unido llevar su primer laboratorio de investigación automatizado al país

La carrera por la inteligencia artificial está en sus máximos históricos y Google no para de impulsarla con su división Google DeepMind. Una sección, dirigida por el Premio Nobel de Química 2024, que ahora se ha aliado con el gobierno de Reino Unido.

Así lo ha anunciado el mismo ejecutivo anglosajón en un comunicado, donde exponen cómo DeepMind desarrollará el primer "laboratorio de investigación automatizado de la compañía" en pleno Reino Unido.

La idea, dicen desde el gobierno del número 10 de Downing Street, no es otro que apoyar los nuevos avances científicos y explotar los beneficios potenciales de los sistemas de inteligencia artificial de vanguardia.

Google DeepMind y Reino Unido se alían

Desde ambas empresas inciden en el uso de la inteligencia artificial y la robótica en el complejo que se abrirá en el corazón de Reino Unido el próximo año. Esta instalación estará dirigida por un equipo de investigación dedicado para aprovechar ambas tecnologías.

En palabras del gobierno inglés, estos laboratorios aprovecharán "la tecnología y la robótica para impulsar el trabajo de vanguardia, haciéndolo más productivo y eficiente" de cara a su apertura en el 2026.

DeepMind Health, el proyecto de Google para mejorar la atención médica

Lo que pretende este acuerdo es que este primer laboratorio de investigación automatizado se construya desde cero, diseñado enteramente para su integración completa con Gemini, el modelo insignia de IA de la gran G.

La unión también abarca el acceso "prioritario" de los científicos del Reino Unido a los modelos de IA más potentes de Google Deepmind. Es el caso de AlphaGenome, que usa IA para secuenciar cadenas de ADN e identificar debilidades.

Dicho centro, una vez abierto, se centrará especialmente en el desarrollo "de nuevos materiales superconductores de vanguardia, capaces de transportar electricidad sin resistencia", también llamados por el ejecutivo como superconductores.

El acuerdo imagina la forma en la que estos nuevos conductores puedan resultar fundamentales para ofrecer técnicas de diagnóstico por imagen médica más económicas. Otro punto clave será el descubrimiento de materiales.

Keir Starmer abandona el número '10' de Downing Street. Phil Noble Reuters

Descubrir estos materiales podría impulsar la eficiencia de la próxima generación de chips informáticos, especialmente los dedicados a la IA, para garantizar "la próxima oleada de avances" en la que se reducirán los costes operativos generales.

Tanto DeepMind como el gobierno de Keir Starmer hablan de varios escenarios contemplados en el acuerdo. Entre ellos tenemos investigaciones de vanguardia basadas en IA en áreas energéticas, como la energía de fusión, para allanar un futuro con energía más barata y ecológica.

Le siguen unos servicios públicos más inteligentes que reduzcan las capas burocráticas necesarias para hacer gestiones políticas; sin ir más lejos, la automatización de tareas del día a día, liberaría a los funcionarios públicos para que se centren en otros trabajos.

Por supuesto, no falta la integración total de la inteligencia artificial en la educación. Se desarrollará una versión especial de Gemini que ayude a los docentes en su labor educativa, testeada y dedicada a los docentes.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el pasado domingo en un acto en Londres. Reuters

Por último, DeepMind aclara que colaborarán de forma estrecha con el Instituto de Seguridad de IA del Reino Unido para garantizar un desarrollo responsable de la IA, un tema cada vez más en boca de todos desde casi el inicio de esta frenética carrera.

Keir Starmer vio con buenos ojos esta asociación. A sus ojos, esta garantizará que los avances en la IA se destinen al bien público, y que se aborden desafíos cotidianos de manera más eficiente y ecológica.

Según Starmer, la IA se usará "para abordar desafíos cotidianos, como reducir las facturas de energía gracias a una energía más barata y ecológica y hacer que nuestros servicios públicos sean más eficientes [...]".