Este 'Google Maps' interactivo te permite ver la cantidad de edificios en todo el mundo con una completa vista en 3D

Las herramientas de geolocalización en España se han vuelto una constante a la hora de buscar información. En nuestro país tenemos acceso a una plétora de ellas, para seguir los incendios en tiempo real e incluso para ver cómo será vivir en España dentro de 60 años.

La Universidad Técnica de Múnich (TUM) ha aportado a esta realidad con la creación del primer mapa 3D de alta resolución de todos los edificios del mundo. Una tarea titánica, que da una nueva dimensión del panorama urbanístico internacional.

Ha sido el equipo de investigación de la TUM el que ha desarrollado este mapa llamado GlobalBuildingAtlas con datos abiertos que "constituyen una base crucial para la investigación climática y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU", dijo la Universidad.

Todos los edificios del mundo, mapeados

El proyecto está firmado por la profesora Xiaoxiang Zhu, titular de la Cátedra de Ciencia de Datos en Observación de la Tierra en la TUM junto a su equipo. GlobalBuildingAtlas ha sido su creación más importante, con 2.750 millones de modelos de edificios.

Todo este volumen cubre las estructuras capturadas en imágenes satelitales del año 2019. Los investigadores aseguran que esta es la colección más completa del mundo, superando a su predecesor por bastante.

Vista a nivel aéreo del mapa. Manuel Fernández Omicrono

No es para menos; el conjunto de datos global con datos sobre edificios a nivel mundial cubría 1.700 millones de edificios. Aquí se suman otros 1.050 millones de edificios y modelos 3D con una resolución de 3x3 metros.

Dicha resolución, dicen los investigadores, permite unos modelos unas 30 veces más precisos que los de las bases de datos comparables. Un 97% de todos los edificios incluidos se proporcionan como modelos 3D LoD (Level of Detail 1) que muestran la altura y la forma básica de cada edificio.

Los investigadores han priorizado la cantidad de modelos a su detalle por un motivo claro: para integrar todos estos datos a escala en modelos computacionales, con la esperanza de crear bases precisas para todo tipo de tareas.

Se abre la puerta a la constitución de bases de datos para la planificación de infraestructuras, el cálculo de volúmenes e incluso para análisis pormenorizados de estructuras urbanas, ya que se incluyen edificios de regiones usualmente omitidos en los mapas globales actuales.

Vista de los edificios en 3D. Manuel Fernández Omicrono

Y es que cuando hablamos de un mapa global, a menudo se saltan zonas concretas como estancias rurales y áreas enteras de Sudamérica o África. El mapa GlobalBuildingAtlas abarca todo el plano internacional.

Lo hace, además, en dos formatos: uno más detallado, con los modelos en 3D y otro en 2D, con un mapa de calor que revela la concentración de edificios a nivel mundial. Una vista que pone de relieve las brutales diferencias urbanísticas entre zonas de todo el mundo.

Zhu incide precisamente sobre la visión de la urbanización desmedida en las zonas más ricas del mundo y la extrema pobreza en los otros, presentando una imagen "mucho más precisa" gracias a esta información de edificación.

Gracias a este nuevo modelo, no solo vemos "la superficie construida, sino también el volumen de cada edificio, lo que permite observar una visión mucho más precisa de las condiciones de vida", dijo la experta de la TUM.

Edificios de Madrid en el mapa. Manuel Fernández Omicrono

No solo eso; calificó su herramienta de "indicador global", capaz de determinar "el volumen de edificación per cápita, la masa total de edificaciones en relación con la población, una medida de vivienda e infraestructura" que pudiera revelar "las disparidades sociales y económicas".

Estos datos también aspiran a ser cruciales para medidas englobadas dentro de la adaptación climática, como la mejora de modelos en temas vitales como la demanda energética o las emisiones de dióxido de carbono, entre otras muchas cuestiones.

Tal es la validez y valor de estos datos que ya hay entidades como el Centro Espacial de Alemania (DLR) que está estudiando el uso de GlobalBuildingAtlas para sus propios proyectos, incluyendo la iniciativa "Carta Internacional: Espacio y Grandes Catástrofes".

En lo referente al mapa, como decimos, tenemos un mapa típico interactivo, que permite usar varias tecnologías como Google Sattellite, Google Maps o CartoDB y ver concretamente los modelos en una vista cenital superior.

Podemos visitar ciudades concretas o directamente movernos por los países y las direcciones que queramos. Si vemos que una visión se encuentra con edificios en blanco, paciencia; tardan un poco en cargar.