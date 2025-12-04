India revoca el mandato que obligaba a Apple y a otras tecnológicas a instalar una app de seguimiento en los móviles

Hace escasos días, saltó la noticia en España: el gobierno de India promulgaba un mandato que obligaba a fabricantes de smartphones como Apple a preinstalar una app gubernamental en todos los móviles vendidos en el país. La tormenta ha sido tal, que el ejecutivo ha recogido cable.

Ha sido el mismo Ministerio de Telecomunicaciones, gestionado por Jyotiraditya Scindia el que ha anunciado la anulación de esta normativa, dada "la creciente aceptación de Sanchar Saathi", la app en cuestión, entre los ciudadanos.

En un escueto comunicado, el gobierno indio ha dado marcha atrás en esta orden, que obligaba a los fabricantes a realizar una preinstalación de la app Sanchar Saathi en todos los smartphones vendidos en el país. Eso sí, no hablan en ningún momento del revuelo causado.

India recoge cable con su mandato

Todo comenzó el pasado 2 de diciembre, cuando Reuters informaba sobre una petición entre bambalinas realizada por el Ministerio de Telecomunicaciones de India a los fabricantes. La idea era obligarles a preinstalar Sanchar Saathi.

Sanchar Saathi es una app publicada en las tiendas de Apple (App Store) y Google (Google Play Store) disponible para su descarga en iOS y en Android, respectivamente. Básicamente, se vende como una herramienta de seguridad para el ciudadano indio de a pie.

Entre las funciones que ofrece Sanchar Saathi, según Reuters, nos encontramos la posibilidad de bloquear y rastrear móviles usando el código identificativo IMEI del dispositivo, un código único que sirve para identificar el modelo del teléfono en cuestión.

También sirve para reportar sobre llamadas fraudulentas y verificar la autenticidad de un teléfono a la hora de comprarlo de segunda mano. Sobre el papel parecía una buena herramienta, pero ha despertado todas las alarmas por su implementación.

Concretamente, la cartera de Jyotiraditya Scindia habría exigido a estos fabricantes, incluyendo a Apple, que esta app sea completamente visible y funcional a la hora de configurar el teléfono desde el mismo momento en el que se utiliza por primera vez.

Por si fuera poco, el Ministerio exigió que la app fuera prácticamente imborrable del teléfono. Es decir, que los usuarios no pudieran ni desinstalarla ni restringir sus funciones, casi como una app de sistema crítica.

Imágenes de Sanchar Saathi Ministerio de Telecomunicaciones de India Omicrono

Mientras que la exigencia se centraba en los teléfonos de nueva hornada, también abarcaba los móviles ya presentes en el mercado. Scindia pidió a los fabricantes que implementaran Sanchar Saathi como una actualización de software a futuro.

¿Por qué esta petición? Según el gobierno de India, los delincuentes falsifican o clonan números IMEI de teléfonos robados para evitar que sus legítimos dueños bloqueen estos teléfonos usando dichos códigos.

La idea es evitar las estafas y los robos en la medida de lo posible y además reforzar un mercado de segunda mano cada vez más creciente que en muchas ocasiones incluye dispositivos robados o de origen cuestionable.

Según las altas esferas políticas indias, Sanchar Saathi ha acumulado más de 10 millones de descargas y ha ayudado a bloquear más de 4,2 millones de teléfonos, terminando por el camino con más de 30 millones de conexiones móviles maliciosas.

Logo de la app Ministerio de Telecomunicaciones de India Omicrono

El gobierno defiende que la app no guarda información personal sin consentimiento expreso por parte del usuario. Pedirá permisos para acceder a la cámara, a las fotos y a los archivos en iOS; en Android podrá pedir acceso a los registros de llamadas, mensajes de registro y a llamadas telefónicas.

La tormenta política (y empresarial)

El mandato que implicaba la instalación de esta aplicación generó un gran revuelo tanto a nivel político como en el plano empresarial. Y es que Apple se negó en rotundo, pese a la exigencia de implementar esta medida en los próximos 90 días.

Prácticamente toda la oposición política india se había posicionado en contra de esta medida, mientras que Apple negaba por completo que fueran a cumplir estas preinstalaciones. Ni en India, ni en ningún lugar del mundo.

Apple argumentó que implementar esta app directamente en el sistema no solo contravenía los valores de privacidad que la empresa enarbola, sino que supone cuestiones de ciberseguridad en torno a iOS que Apple no estaba dispuesta a dejar pasar.

Tras el batacazo inicial, Scindia aseguró que lejos de lo que se había planteado anteriormente, Sanchar Saathi sería fácilmente desinstalable del smartphone. Por supuesto, no convenció a los detractores de la medida.

El comunicado del Ministerio se defiende afirmando que Sanchar Saathi "es una aplicación segura y está diseñada exclusivamente para proteger a los ciudadanos de los ciberdelincuentes". También recuerda que "140 millones de usuarios" han descargado la app.