Fotomontaje con la cara de Musk y el logo de Grok. Manuel Fernández Omicrono

Hace ya un tiempo que comenzó la andadura de la Grokipedia, la alternativa 'anti-woke' de Wikipedia promovida por Elon Musk y gestionada por el mismo Grok que ha caído en medias verdades, falsedades, conspiranoias y en sesgos problemáticos.

Un reportero del medio The Verge ha analizado la capacidad de Grok de editar la versión 0.2 de Grokipedia, que al igual que ocurre con Wikipedia, aspira a ser un entorno colaborativo con artículos editados pero, en última instancia, gestionados por Grok.

El periodista califica el sistema de confuso y poco transparente, con irregularidades en la forma en la que se muestran las ediciones y sobre todo la naturaleza de las mismas. Una muestra más del desastre que está suponiendo esta web en la imagen de Elon Musk.

La Grokipedia 0.2 es un desastre

Todo comenzó en octubre, cuando la primera versión de Grokipedia salió adelante con cerca de un millón de artículos, todos escritos por Grok. Recordemos; dicho chatbot usaba hasta hace muy poco el perfil de Elon Musk como fuente para sus respuestas.

La polémica no se hizo de rogar. Los 800.000 artículos escritos en Grokipedia caían en sesgos racistas, cuestiones tránsfobas y aireaban teorías de la conspiración. Por supuesto, alababan enormemente la figura de Musk en su artículo propio.

Grokipedia. xAI Omicrono

No fue hasta el 21 de noviembre cuando Elon Musk anunció la 0.2 de Grokipedia, , con un sistema de contribución de ediciones para proponer ediciones. Un sistema similar al de los editores de la misma Wikipedia que Musk ha calificado como 'woke' y 'comunista' en multitud de ocasiones.

Este sistema de proposiciones también ha resultado ser, como mínimo, problemático. Cuando se selecciona un artículo, aparece un botón para sugerir una edición completando un formulario en el que se introduce un resumen del cambio a proponer.

El formulario busca que Grok pueda incluir contenido no presente de normal en estos artículos, pudiendo incluso proporcionar fuentes. En última instancia, será Grok el que haga los cambios a los artículos y no los editores.

Si bien Grokipedia lleva a cabo un recuento de las ediciones aprobadas en la plataforma, el número pasa a ser inocuo. Simplemente hay un pequeño feed que muestra las ediciones realizadas en la plataforma, con un nombre de usuario y el artículo en cuestión.

Sumario de edición en Grokipedia. Manuel Fernández Omicrono

No es posible ver quiénes propusieron esos cambios de forma detallada, o si algunos de estos usuarios cuentan con los suficientes conocimientos técnicos como para engañar al chatbot que el propio Musk ha entrenado para tener un sesgo conservador.

En este sentido juega un papel clave el modelo de cambios recientes de Wikipedia. No es necesario recibir aprobación por parte del repositorio para cambiar algo de un artículo, pero la comunidad de editores revisan estos cambios.

El contraste es tal que mientras Wikipedia ofrece un registro extremadamente detallado sobre las ediciones, dónde se producen y quiénes las realizan, Grokipedia hacía todo lo contrario y no pone ni voz ni rostro a las ediciones llevadas a cabo en su web.

Lo decimos en pasado porque Musk, afortunadamente, ha cambiado esto pero también de forma ineficiente. En la web principal hay un feed en el que aparecen varias ediciones súbitas que van pasando rápido. Solo si nos metemos en una vemos los cambios.

'Feed' de ediciones. Manuel Fernández Omicrono

Un ejemplo. En este feed que solo contempla 5 de las más de 23.000 ediciones realizadas a fecha de escrito este artículo, se muestra el total de artículos publicados en Grokipedia, un enlace al artículo original y un par de casillas con los cambios propuestos y la versión de Grok.

Un ejemplo. En el artículo de "Disforia de género", se puede ver cómo el texto original incluía la frase "intervenciones psicológicas y no médicas". La propuesta, anónima en este recuadro, dice: "se implica que es psicológico. Esto es redundante".

Lo peor es que ni siquiera se refleja un cambio real en estas ediciones. Se incluye un comentario de Grok, extenso, que justifica esta edición, pero no muestra el fragmento de texto editado ni el artículo en su contexto.

"La edición propone acortar el encabezado de la sección eliminando la palabra "Psicológico" debido a una redundancia implícita, ya que el contenido se centra en terapias, psicoterapia exploratoria, conducta expectante y apoyos psicosociales", dijo Grok en esta edición concreta.

Feed de ediciones. Manuel Fernández Omicrono

¿Quiere decir que Grokipedia no muestra un historial con las ediciones? Sí, lo hace pero de nuevo, de una forma caótica y extraña. No es hasta que vamos a un artículo concreto en el que podremos ver el historial de ediciones, en una interfaz no muy agradable para con el usuario.

Es posible ver el texto original, la propuesta y el cambio, así como el feedback de Grok. Pero no se muestran los nombres de los editores, pese a que se incluye una sección con nuestras propias ediciones.

Es válido aclarar que Grok sí explica detalles sobre la edición; en este artículo concreto, Grok afirma que no se requirió investigación interna, que el cambio se ajusta al alcance de la sección y que "no afecta a otras partes del artículo".

Y sí, ya se han detectado ediciones cuestionables en artículos que deberían ser presumiblemente científicos o que como mínimo estén contrastados de forma veraz. El propio Robert Hart, periodista que investigó sobre el sistema, pudo ver algunas.

Página principal de la Grokipedia con el feed de ediciones. Manuel Fernández Omicrono

Hart cita cómo en estas solicitudes que, recordemos, aparecen en un feed dinámico, se solicitaba incluir menciones sobre "los posibles beneficios médicos de la orina de camello". Internautas también han cazado unas cuantas.

Básicamente, el usuario no podrá ver las ediciones concretas hasta que vaya a un artículo concreto y aún así, no tendrá toda la información referente a estas ediciones, aunque con datos relativamente útiles para por lo menos, entender qué está ocurriendo.

No es menos cierto que Grokipedia no está en su 1.0 aún, y le falta trabajo de pulido. No obstante, las incongruencias en este sistema y su falta de transparencia en algunos aspectos lo hacen palidecer ante el asentado método que Wikipedia lleva gestionando años atrás.