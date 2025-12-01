La IA cambia la animación de Pocoyó: crean un capítulo en cinco semanas en vez de los cinco meses habituales

El terreno de la inteligencia artificial, lejos de cuestiones apocalípticas, se ha introducido de forma masiva en España y en el resto del mundo. Ya escribe código en Google y aspira incluso a dirigir una película. En Disney están aprovechándola para crear capítulos de Pocoyó.

Un extenso reportaje de Corinne Reichert de CNET relata cómo Disney busca implementar la tecnología de la IA en el proceso de animación, siempre apostillando que estos sistemas no reemplazarán a los animadores humanos, sino que servirá para aligerarles el trabajo.

Concretamente, la startup Animaj explicó la forma en la que pretenden integrar la inteligencia artificial en estos procesos creativos. En este sentido, la firma prometió que se necesitarían menos de 5 semanas para crear un episodio de Pocoyó de 5 minutos, algo que necesitaba de 5 meses anteriormente.

Implementando la IA en la animación

Todo tuvo lugar en un evento de presentación en las oficinas del Disney's Main Street Cinema, un complejo cinematográfico situado en California junto a los Walt Disney Studios de Burbank. En él, se reunieron empresarios y prensa.

En todo momento, Animaj se alejó de las predicciones apocalípticas enarboladas por los gigantes de la industria que vaticinan el fin del trabajo y el reemplazo de profesiones al completo. La firma habla de una integración, que en ningún caso sustituirá a los animadores.

Herramienta de animación con IA de Animaj.

La idea es que un animador esboce las poses principales de la animación y que una inteligencia artificial complete todos los pasos intermedios; es decir, los movimientos intermedios del personaje hasta llevarlo a su posición final.

Entonces, un animador controla todos los movimientos creados por IA y los reajusta, modificándolos a placer. Un sistema que ya está en las conversaciones de colaboración entre Animaj y Disney, que planea anunciar "algo" más adelante.

Desde Animaj aseguraron que la IA sería una herramienta más de animación. El proceso de storyboard no se verá alterado; se habla de dar 'vida' a una idea a una mayor velocidad. "El artista tiene el control", dijo Animaj.

La IA de Animaj en cuestión está entrenada de forma íntegra con las imágenes del programa que se está animando —en este caso, Pocoyó—. De hecho, la inteligencia artificial está limitada a trabajar en favor de los bocetos de un animador.

Imagen de animación de Pocoyó. Animaj Omicrono

Básicamente, el animador dibuja un boceto del personaje y la IA predice los que serán los futuros movimientos que determinarán el rango de A a B. Si por ejemplo un personaje comienza el movimiento de un salto, el animador dibuja el primero, y la IA interpreta los intermedios.

En palabras de David Min, vicepresidente de Innovación de Disney, el objetivo es que el artista dibuje los fotogramas clave "de la A a la Z y luego [que la IA] permita que se rellenen los espacios intermedios". Si los fotogramas fallan, el animador los corrige en tiempo real.

Y es que el propio directivo de Disney relata que puede pasar incluso un año hasta que una empresa de animación tenga siquiera un piloto con el que trabajar. Este procedimiento ahorra mucho tiempo de producción en obras concretas.

En una prueba del evento, un animador dibujó un boceto y controló la animación resultada usando únicamente dicho boceto, ajustando partes del modelo animado en tiempo real generados por la inteligencia artificial.

Infografía del proceso de animación con IA. Animaj Omicrono

Desde Animaj relataron cómo entrenaron un modelo con un conjunto de datos de más de 300.000 poses de Pocoyó usando cuatro temporadas de la serie, usando tanto elementos de la obra como poses 3D y bocetos.

Los artistas introducen en el programa de modelado posiciones del personaje —de pie, sentado, etcétera—y el modelo de IA completa los espacios intermedios que establecen cómo un personaje pasa, por ejemplo, de estar sentado a estar de pie.

Los posibles errores generados por la inteligencia artificial son corregidos en todo momento en cualquiera de las animaciones, moviendo brazos, piernas, etcétera. Obviamente, esto ahorra a los animadores el tedioso proceso de tener que dibujar cada una de las poses de forma individual.

No obstante, y pese a las consignas constantes de Animaj sobre la preservación de los animadores y la creatividad, es imposible no pensar en una versión mejorada de esta herramienta, que directamente anime al completo a los personajes.

Infografía del modelo de Animaj. Animaj Omicrono

En caso de darse, hablaríamos de la desaparición total de la figura del animador, ya que la IA no tendría que hacer los pasos intermedios, sino todos. Está por ver cómo evoluciona la situación, pero desde luego es fácil pensar en cómo esta situación podría generar problemas.