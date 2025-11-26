Warner Bros se rinde ante la IA y firma un acuerdo con Suno, la app de creación de canciones para usar voces reales

La batalla por el copyright entre las grandes empresas y la inteligencia artificial sigue muy viva en España. Mientras que Alemania acusa directamente a OpenAI de violar sus normativas al respecto, Japón ya enarbola una guerra abierta contra estos modelos de IA.

Algo distinto está pasando en la industria musical, cada vez más abocada a la creación de música generada con IA. Warner Music Group acaba de firmar un acuerdo de licencia con Suno, la famosa app viral capaz de generar canciones con inteligencia artificial.

Un acuerdo que sorprende, ya que hasta hace unos pocos meses, Suno estaba siendo demandada por algunas de las discográficas más importantes del país precisamente acusándola de usar contenido protegido en pos de entrenar sus modelos musicales.

Suno y Warner llegan a un acuerdo

Ambas empresas han anunciado este acuerdo de colaboración, detallando una alianza que permitirá, entre otras cosas, que los usuarios de la plataforma creen música generada por IA usando voces de artistas reales.

La idea es crear un programa concreto que dé la posibilidad a ciertos artistas de prestar sus voces, imágenes y obras musicales para que estos usuarios creen canciones basadas en esta información. Todo ello, eso sí, manteniendo la capacidad de crear canciones originales.

Suno IO

El objetivo, dice Suno, es crear modelos con música licenciada, presentando contenido de artistas del sello musical WMG que hayan optado por prestar esta información. Concretamente, y siempre según la plataforma, los artistas podrán prestar voces, composiciones, imágenes y semejanzas.

Dicho acuerdo contempla la creación de nuevos modelos con música licenciada que dejarán "obsoletos" a los modelos actuales. Uno de los cambios más importantes es que ya no será posible descargar música de forma gratuita en la plataforma.

Parte del acuerdo implica que, una vez se lancen estos nuevos modelos el año que viene, se requerirá una cuenta de pago en Suno para poder descargar audio. Se implementarán restricciones de descargas y se establecerá un límite de descargas mensuales.

En caso de superar este límite de descargas, Warner explica que se podrá pagar para tener más descargas al mes. Actualmente, cualquier usuario con una cuenta gratuita puede descargar las canciones que crea sin restricciones, aunque cuenta con un sistema de tokens para crear un número limitado de temas al día.

El único sistema de Suno que mantendrá esta filosofía de descargas ilimitadas será Suno Studio, la herramienta de creación musical. WMG también ha anunciado que su plataforma de música en vivo Songkick ahora pasará a ser propiedad de Suno.

Lo más llamativo es que este no es ni mucho menos el único sistema capitalizado por Warner. También han firmado un acuerdo con Udio, una suerte de rival de Suno para usar música licenciada en sus modelos, lo que ha provocado que también eliminen las descargas gratuitas.

Ni WMG ni Suno han dado fechas concretas para el lanzamiento de estas funciones, más allá de detallar que llegarán en 2026. Está por ver cómo afectarán estos cambios a una plataforma que depende, en su mayoría, de estas modalidades gratuitas.