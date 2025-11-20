Apple selecciona las mejores apps y juegos de la App Store del 2025: Cyberpunk 2077, Pokémon TCG y más

Logo de la App Store con algunos de los finalistas. Apple Omicrono

Apple es una empresa de tradiciones y difícilmente falta a las citas ya establecidas a lo largo del año en España. Al igual que ocurrió en 2024, Apple ha seleccionado las mejores aplicaciones y videojuegos para iOS y el resto de sistemas de su portfolio.

O al menos, las finalistas a los App Store Awards 2025, los premios que destacan los títulos y apps más destacados de este año. Se han anunciado un total de 45 finalistas a lo largo de 12 categorías específicas.

Concretamente, se han seleccionado las apps y videojuegos más llamativos para iPhone, Mac, iPad, Apple Vision Pro e incluso Apple Watch y Apple TV. Por supuesto, hay categorías especializadas para Apple Arcade y una sección propia titulada 'Impacto Cultural'.

Los mejores juegos y apps del 2025

Los premios App Store Awards son un reconocimiento anual que rinde un merecido homenaje a los desarrolladores de todo el mundo que publicitan sus soluciones de software en la tienda de aplicaciones de Apple.

Carson Oliver, director mundial de la App Store de Apple, relató que estos finalistas pretendían destacar al "grupo diverso y talentoso de desarrolladores" que aglutina esta tienda de apps y videojuegos. Esta es la lista completa:

Como cada año, de entre todas las categorías destaca la de 'Impacto Cultural', que en palabras galardona las apps y juegos que fomentaron "una mayor comprensión y brindaron a los usuarios más formas de interactuar con sus comunidades".

En todas las categorías podemos ver productos de software de pago y gratuitos, algunos con compras in-app ofreciendo un modelo freemium. La variedad, lógicamente, es amplia a lo largo de la lista.

Cabe aclarar que estas listas refieren a las finalistas, por lo que habrá que esperar a que se den los premios oficialmente. Solo una app o juego se alzará con la victoria por cada una de las categorías seleccionadas por Apple.