La estrategia de Jeffrey Epstein para ocultar sus crímenes en Internet: campañas masivas de SEO para lavar su imagen

La política estadounidense, casi de forma inevitable, tiene efectos en España. La reciente presión por publicar los archivos del llamado 'Caso Epstein' referente al pedófilo Jeffrey Epstein está haciendo estragos en el gobierno de un Trump cada vez más impopular.

Y es que los crímenes de Epstein, lógicamente, coparon la prensa digital internacional. Algo que, según revelan documentos publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, tenía muy preocupado a Epstein.

Es en este sentido cuando Epstein y su círculo cercano utilizaron estrategias relacionadas con el SEO para retirar u ocultar artículos críticos con el magnate. En estos documentos, Epstein discuten tácticas para evitar que estos artículos se posicionen en Google.

Epstein usó tácticas de SEO para ocultarse

El SEO es básicamente la base de la presencia en Internet. O más bien Google, el escaparate de la red que permite tener la visibilidad que requieren tanto sitios online como negocios del día a día. La idea es permanecer en los primeros puestos de los resultados de Google.

Los documentos muestran a un Jeffrey Epstein claramente molesto con la publicación de las noticias que recogían su condena como culpable de llevar a cabo delitos relacionados con corrupción de menores. Y eso no le gustaba.

Jeffrey Epstein y Donald Trump en una de las imágenes en las que posan juntos.

Un cómplice de Epstein llamado Al Seckel fue consultado por el propio magnate sobre la posición de los artículos y noticias que revelaban sus escándalos. De hecho, se desliza la idea de una serie de pagos para manipular resultados de Google que no acabaron por convencer a Epstein.

Tanto el criminal como su círculo principal establecen estrategias propias de SEO para ocultar los resultados incómodos de Epstein y reposicionar los que sí le interesaban en la cima de Google, con el objetivo de desplazar artículos de la primera página a la segunda.

No solo eso; también se estableció una auténtica estrategia de relaciones públicas con medios para intentar reducir la carga negativa de su presencia online y así blanquear su imagen en última instancia.

En palabras de Epstein, existían artículos críticos posicionados en las primeras líneas de Google que no agradaban al delincuente. La página de Wikipedia de Jeffrey Epstein y un artículo del New York que investigaba su figura internacional eran los ejemplos más claros.

Es el post de New York el que mejor ejemplifica los resultados que Epstein quería eliminar. "El misterioso magnate internacional. '¡Un tipo estupendo!' exclama Donald Trump por el altavoz. 'Es muy divertido estar con él'", titulaba el medio.

Seckel, al parecer, hizo muy bien su trabajo. El único artículo crítico que seguía apareciendo en esta cima de resultados era un artículo del Huffington Post. "Es extremadamente difícil [moverlo] porque es muy influyente", respondió Seckel.

El aliado de Epstein, si bien comunicó la noticia del desplazamiento de enlaces con alegría, seguía quejándose del problema del Huffington Post. "Tiene millones de enlaces y publica una enorme cantidad de contenido y original a diario, incluyendo publicaciones de lectores externos", lamentaba Seckel.

Entre las tácticas de SEO detalladas en el documento nos encontramos la promoción de contenido multimedia estándar en los primeros lugares de Google Imágenes, forzar que los términos de búsqueda relacionados de Epstein no sean cuestionables y promover sus iniciativas filantrópicas con contenido adicional.

Cartel de Epstein y Trump en un parque del centro de Los Ángeles, 2 de agosto de 2025.

Seckel relataba las victorias con su compañero, asegurando que los titulares principales de las secciones de Wikipedia ya no incluían palabras cuestionables como 'pedófilo' o 'delincuente sexual'. Se establecían otros términos; Fundación Epstein, 'labor filantrópica' y otros.

El compañero llega incluso a decir que 'hackearon' Wikipedia, el repositorio público de información más importante del mundo, para modificar los resultados. "Hackeamos el sitio para reemplazar la foto policial y el pie de foto", dijo Seckel.

Cuando Seckel habla de 'hackeo' no se refiere a un ciberataque, sino a modificaciones profundas en los artículos relacionados con Jeffrey Epstein que implicaban cambiar los encabezados de las secciones, sus fotografías y ocultar bien abajo sus delitos sexuales.

Una pista sobre lo que estaba ocurriendo la dio el The New York Times en 2019. Un artículo mostraba cómo la página de Wikipedia de Epstein estaba siendo constantemente editada, indicando los logros de su fundación filantrópica.

Jeffrey Epstein

Se cita a un usuario apodado como Turvill que, en 2013, realizó sustanciales cambios en la página de la fundación, recalcando que la Fundación Epstein había donado más de 200 millones de dólares a científicos destacados, entre otros datos 'positivos' del magnate.

Sí es cierto que el The New York Times estableció conexiones entre el usuario y el empresario, que llevaban a cambios que buscaban no solo limpiar la imagen de Epstein sino minimizar el impacto de sus acciones.

Cabe aclarar que esta medida no es ni mucho menos nueva; prácticamente todas las webs y organizaciones importantes tienen una división de relaciones públicas que realiza al menos un buen puñado de estas medidas. Las tácticas de SEO son una constante en la industria.

Sin embargo, Epstein lo llevaba mucho más allá. Por ejemplo, la documentación de Epstein revelaba que el acaudalado delincuente había contratado empresas y equipos de expertos que pretendían optimizar resultados para cambiar la imagen pública online de Epstein.