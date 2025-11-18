Apple advierte a los desarrolladores: tendrán que explicar qué datos recopilan sus apps para IA de terceros

Que la inteligencia artificial no respeta el copyright es un hecho casi probado en España. Países como Alemania ya están favoreciendo a artistas y entidades que denuncian cómo los modelos de IA se entrenan con información recogida de Internet sin ningún miramiento.

Apple lo sabe, y a sabiendas de que los desarrolladores podrían recopilar datos para modelos de IA de terceros, ha actualizado sus directrices para la revisión de apps en la App Store. Sus nuevas guidelines advierten —de forma muy directa— sobre estas prácticas.

La manzana mordida es tajante: todos los desarrolladores, sin excepción, "deben revelar claramente dónde se compartirán datos personales con terceros, incluyendo con IAs de terceros". Todas las apps deben tener permiso explícito para ello.

Adiós a recopilar datos para IA

La semana pasada Apple actualizó estas directrices, añadiendo nuevos textos a tenor de esta situación, según expuso Mashable. Cualquier app que incumpla estos términos serán rechazadas de forma clara y directa.

Uno de los textos añadidos, de hecho, es muy llamativo. "Rechazaremos las apps cuyo contenido o comportamiento consideremos inapropiado. ¿Qué es inapropiado, se preguntarán? Como dijo una vez un juez en la Corte Suprema: 'Lo sabrá cuando lo vea'", reza el texto.

Por si no fuera suficientemente específico el texto, apostilla. "Creemos que ustedes también lo sabrán cuando lo crucen. Si intentan engañar al sistema [...], sus aplicaciones serán eliminadas de la tienda y serán expulsados del Programa de Desarrolladores de Apple".

Es la primera vez, expone el portal, que estas guías de contenido y desarrollo mencionan de forma tan explícita la inteligencia artificial. De nuevo, exigen "el consentimiento explícito de los usuarios" antes de recopilar estos datos.

De esta forma, Apple pone coto a los desarrolladores que se plantearan recopilar datos para IAs de terceros que pudieran recibir una compensación con ello. Un sistema que afianzaría un modelo de negocio nocivo para los usuarios.

Y es que estas medidas harán que nuestras aplicaciones en iOS serán más privadas, al menos con lo que respecta a los modelos de inteligencia artificial. Obviamente, aún habrá riesgo de descargar aplicaciones que se salten a la torera estas directrices.

Apple lleva meses poniéndose al día en una carrera por la IA en la que está claramente rezagada. En 2026 se espera que lleguen sus primeros agentes de inteligencia artificial, así como la prometida Siri potenciada con IA generativa.

Parte de su plan pasará por usar otras IA en el iPhone además de ChatGPT, abriendo el ecosistema de modelos de inteligencia artificial para los usuarios que aprovechen sus capacidades en iOS 26 y futuras versiones.