Charlie Kirk, el nuevo objetivo de la IA: su cara se llena en videomontajes en redes sociales

El asesinato del influencer trumpista Charlie Kirk el pasado mes de septiembre supuso un evento mediático que asomaba a EE.UU a un escenario de violencia política sin precedentes. Ahora, desde España, se han podido ver numerosos memes con su cara.

Usando herramientas de inteligencia artificial, internautas de todo el mundo han publicado memes, parodias y chistes usando su cara y el motivo de su muerte. Hay algunos que usan su rostro a modo de deepfake en vídeos falsos hechos con IA.

El primer caso registrado de este nuevo meme, tal y como recoge la web Know your Meme, data del día 23 de septiembre; apenas dos semanas después de que se produjera el hecho el pasado 10 de septiembre.

Charlie Kirk, la última cara de la IA

Tanto en el mes de octubre como en el mes de septiembre se han dado un buen puñado de vídeos virales que en el menor de los casos, utilizan metrajes antiguos de Kirk para hacer alusión a su muerte.

En el mayor, se han usado herramientas de inteligencia artificial para integrar la cara del 'influencer' ultraconservador en todo tipo de situaciones. La primera, de hecho, suplantaba el rostro del streamer iShowSpeed.

Pero los ejemplos no cesan. En otro, que acumula nada menos que 70.000 'Me Gusta', se puede ver a una conocida personalidad de Internet conduciendo mientras rapea. La diferencia es que esta vez, su cara ha sido cambiada por la de Kirk.

El fenómeno más repetido ha sido el de los memes. La tónica general ha sido usar la cara de Kirk e implantarla en varios de los memes más conocidos de Estados Unidos, que aquí pueden sonar ajenos.

Por ejemplo, tenemos el famoso clip en el que el actor Jonah Hill negaba con la cabeza mientras le invitaban a bailar en la 84ª edición de los Óscar de 2012 con la cara de Kirk o la portada del videojuego Grand Theft Auto 6 esperado para finales del año que viene.

Los edits son face swaps, que como indica su nombre, se basan en el intercambio de un rostro (el del sujeto principal del vídeo) por otro, en este caso, el de Kirk. Un fenómeno que si bien no es raro sabiendo cómo funciona Internet, muestra los claroscuros de la IA en redes sociales.

En estos últimos meses hemos visto un auge brutal de personalidades sufriendo face swapping, usurpando sus rostros, voces y personalidades para hacer memes en Internet usando herramientas de inteligencia artificial.

El ejemplo más claro de ello lo vimos con Martin Luther King. Al igual que ocurrió con Kirk, los usuarios usaron clips de discursos famosos del activista para o bien reírse de su figura o para hacer memes sin demasiado sentido.