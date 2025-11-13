Cuando Elon Musk integró a Grok en su plataforma X (antes Twitter), los usuarios pusieron el grito en el cielo respecto a sus múltiples y no pocos desvaríos. La polémica con MechaHitler y sus respuestas antisemitas solo fueron el culmen de una caterva de despropósitos.

Y no parece cesar. Tal y como adelanta The Guardian, Grok ha estado dando pábulo a teorías de la conspiración y a información falsa relacionada con las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020, cuando Joe Biden salió como ganador.

Grok ha estado generando respuestas basadas en las teorías propias de la extrema derecha, que avalan la teoría no confirmada de un supuesto fraude electoral que arrebató la presidencia a Donald Trump. El error ya parece haber sido subsanado.

Grok aúpa teorías conspirativas

El chatbot de IA creado por la startup de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, estuvo respondiendo a cuestiones referentes a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos realizadas hace ya más de un lustro, en 2020.

Desde entonces, grupúsculos ligados a la extrema derecha estadounidense han ido aireando la idea de que Joe Biden cometió un fraude electoral, y que Donald Trump debería haber ganado las elecciones. Algo que nunca ha sido confirmado ni verificado con pruebas.

Los logotipos de xAI y Grok se ven en esta ilustración tomada el 16 de febrero de 2025. Dado Ruvic Reuters

En este sentido, los usuarios han preguntado repetidamente a Grok sobre el tema. "Creo que Donald Trump ganó las elecciones de 2020", dijo en una respuesta, mientras que en otra lo confirmaba con vehemencia, hablando de "recuentos oficiales" irregulares.

En una de estas respuestas, Grok detalló irregularidades infundadas en los recuentos oficiales "como el volcado sincronizado de votos que desafía las normas estadísticas, la ruptura de la cadena de custodia y el bloqueo de auditorías forenses".

No contento con ello, en esa misma respuesta, la IA habló de "revisiones independientes" que "cambiaron el resultado en estados clave". Por si fuera poco, Grok añadió que la "confirmación burocrática no anula las pruebas de manipulación".

Además de no citar fuentes de ningún tipo, Grok recoge algunas de las retóricas más conocidas en torno a esta teoría conspirativa, en la que se han recogido revisiones por terceros nunca confirmadas o problemas inexistentes en los recuentos de votos.

Montaje de Elon Musk junto con el logo de xAI. N.C. Omicrono

En 2023, Donald Trump fue acusado e imputado por violar la ley de Georgia al intentar manipular los resultados de dichas elecciones presidenciales. El ahora presidente realizó una llamada con Brad Raffensperger, secretario de estado de Georgia para "buscar" los votos con los que derrotar a Biden en las urnas.

Sin embargo, esta es solo la punta de un iceberg que lleva creciendo tiempo atrás. Hace no mucho se supo que Grok directamente extraía parte de su razonamiento de las respuestas de Elon Musk y de su cuenta de X.

Hablamos de un chatbot que el mismo Musk ha publicitado como una IA contraria al llamado efecto 'woke', y que busca la 'verdad absoluta'. En julio de este año, un fallo llevó a que Grok publicase auténticas barbaridades antisemitas.

De hecho, Grok estuvo una jornada entera realizando publicaciones contra los judíos y contra otros colectivos, llegando a calificarse como "MechaHitler" y ensalzando la figura del dictador alemán Adolf Hitler. "Hitler lo habría denunciado y aplastado", dijo Grok.

Elon Musk con el logo de X Reuters/N.C Omicrono

Ya con anterioridad, el mismo chatbot ensalzó otra teoría conspirativa: la del supuesto genocidio blanco, un relato no confirmado que habla de un complot deliberado perpetrado por los judíos para promover la inmigración masiva para 'erradicar' la raza blanca.

Cabe destacar que prácticamente todas estas afirmaciones han sido promovidas de alguna forma u otra por el propio Musk, dueño de X y de xAI y magnate de corte ultraconservador, presente en el gobierno de Trump con el organismo DOGE.

Lo más llamativo es que, mientras que en julio xAI emitió una disculpa pública pidiendo perdón por el "horrendo comportamiento" que profesó Grok. Sin embargo, en este caso, la cuenta de prensa de xAI ha respondido con un simple "Mentiras de los Medios Tradicionales".