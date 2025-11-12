Australia denuncia ataques de 'hackers' chinos: advierten de posibles sabotajes en su infraestructura

La Opera de Sídney, uno de los lugares más emblemáticos de Australia.

España lleva meses viendo cómo países de todo el mundo acusan a China de perpetrar graves ataques y 'hackeos' a potencias democráticas, con grupos patrocinados por el estado que ya habrían atacado infraestructuras críticas de multitud de países.

La última en alzar el dedo acusador ha sido Australia, de la mano de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) que ha denunciado un acoso sistemático por parte de la República China contra sus infraestructuras.

Mike Burgess, director general de la ASIO, ha explicado que hackers chinos se habrían unido al ejército del país para vigilar tanto las infraestructuras críticas de Australia como su red de telecomunicaciones.

Australia acusa directamente a China

Burgess afirmó el pasado miércoles que Australia estaba expuesta a una alteración económica grave por posibles sabotajes realizados contra el país por parte de estas organizaciones chinas, que estarían a la espera de atacar.

Tanto es así, expone Reuters, que Australia habría perdido nada menos que 12.500 millones de dólares australianos debido a los actos de espionaje chino. El director señaló directamente a dos grupos: Salt Typhoon y Volt Typhoon.

Ambos grupos, dijo Burgess, se constituían como grupos de hackers "que trabajan para la inteligencia del gobierno chino y su ejército". También advirtió de hackers que estaban sondeando su "infraestructura crítica".

Lo cierto es que ambos grupos son ampliamente conocidos en materia de hackeos. Salt Typhoon ha sido acusado de forma amplia en todo el mundo por perpetrar ataques contra infraestructuras críticas en nada menos que 80 países.

Dicho grupo ha contado con las críticas del FBI, el CNI y otras agencias de inteligencia, tal y como reflejaba en noviembre del 2024 un informe del FBI que ponía de manifiesto cómo Salt Typhoon asaltaba estas instalaciones.

Estos hackers contarían con el respaldo del gobierno chino y tendrían a empresas millonarias del sector privado como principales clientes, incluyendo Sichuan Juxinhe Network Technology o Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology, entre otros.

Ilustración de las banderas de China y EEUU. Reuters Omicrono

Es este grupo el que recibe la mayor parte de las acusaciones por parte del director de la ASIO. Cita precisamente los ataques a sistemas de telecomunicaciones estadounidenses llevados a cabo por Salt Typhoon, que incluyó el sondeo de las redes de telecomunicaciones australianas.

Según Burgess, el impacto de Salt Typhoon y de otros grupos similares como Volt Typhoon podían llegar a afectar gravemente a áreas importantísimas como la banca o el transporte, así como a los suministros críticos de electricidad y agua.

Pese a la negativa de China respecto a esta retórica, con portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores tirando por tierra las declaraciones de Burgess, este advirtió que esta situación no era ninguna hipótesis.

En palabras del director, "gobiernos extranjeros tienen equipos de élite investigando estas posibilidades en este mismo momento", avivando la posibilidad de que se produjeran ataques en entornos electorales o contra empresas rivales.

El último gran caso de ataques por parte de hackers chinos lo pudimos ver en julio, cuando una vulnerabilidad en uno de los servicios de Microsoft llevó a que varias agencias de todo el mundo estuvieran en jaque por grupos maliciosos vinculados a China.