La mejor IA de Samsung llega a sus televisores: el asistente con Bixby que podrás invocar con pulsar un botón del mando

Samsung, al igual que otras tantas firmas en el sector de la tecnología en España, está en plena carrera por la IA, con alianzas y megaproyectos para acelerar enormemente sus operaciones e implementarla en todos sus electrodomésticos.

Los televisores son los primeros en recibir esta nueva oleada de IA. Tal y como ha anunciado la empresa coreana, llevarán su tecnología Samsung Vision AI Companion a los televisores lanzados este año.

Dicha tecnología, presentada en septiembre de este mismo año, integra una versión mejorada de Bixby y permite responder a cuestiones gracias a sistemas de inteligencia conversacional y visual, comprendiendo el contexto y las preguntas de seguimiento en tiempo real.

El sistema de IA de Samsung ya está aquí

Samsung Vision AI Companion está conformada por múltiples agentes de IA y una versión potenciada de Bixby, capaz de responder preguntas y solicitudes usando respuestas visualizadas en el televisor, con tan solo pulsar un botón.

La clave está en un botón dedicado a la IA en el mando de los televisores compatibles, que disparará el sistema Samsung Vision AI aderezado con Bixby. Solo tendremos que hacer una pregunta y el sistema dará una respuesta acorde.

Samsung Vision AI Companion. Samsung Omicrono

No se limitará a mostrar texto, también ofrecerá imágenes y contenido relacionado respecto a lo consultado. Ni siquiera será necesario navegar por menús o usar apps adicionales; el sistema estará preparado para ejecutarlo todo en la pantalla.

Podremos preguntarle sobre recetas, videojuegos, películas, series y un largo etcétera. Un ejemplo que pone la misma Samsung refiere al aspecto culinario; si le preguntamos sobre una receta, nos mostrará vídeos con pasos uno a uno para confeccionar el plato.

Lo que determina a Vision AI Companion, dice Samsung, es precisamente la capacidad del asistente para responder a estas cuestiones usando estos agentes de IA y la inteligencia artificial generativa.

Una IA generativa que comprende el contexto, recuerda información de preguntas de seguimiento y habilita "interacciones más fluidas que se sienten como una conversación real".

Samsung Vision AI Companion aglutina modelos de lenguaje MLM como Perplexity o Microsoft Copilot para aderezar estas respuestas. Además, recoge su contenido de varias fuentes, como servicios de streaming, televisión y un largo etcétera.

Todo el conjunto de funciones también abarca un modo de juego con IA para videojuegos, fondos de pantalla generativos, traducción en tiempo real de los diálogos y las conversaciones en pantalla y sistemas de optimización de imagen basados en inteligencia artificial.

Desde la empresa anuncian que el sistema estará presente en toda la gama de productos de este mismo año, incluyendo los televisores Neo QLED, OLED, QLED, Micro RGB y monitores inteligentes, gracias a la plataforma One UI Tizen incluida con estos productos.