Apple borra dos apps de citas para personas gays en China por las exigencias del gobierno

Recientemente hemos visto un auge de las tecnologías de vigilancia en Estados Unidos impulsada por el gobierno de Donald Trump. Unos métodos polémicos en España que ya han llevado a que Apple y Google eliminen apps comunitarias referentes a la inmigración.

Una nueva polémica rodea a Apple, y es que según reporta WIRED, la firma de Cupertino habría borrado hasta dos apps de citas para personas gays en China, tras recibir una orden directa del ejecutivo local.

Hablamos de Blued y Finka, dos de las apps más populares del país y que habrían sido retiradas por orden de la Administración del Ciberespacio de China (CAC), organismo centrado en supervisar y controlar todo el contenido que circula en Internet dentro del país.

China borra apps locales de citas gays

Todo comenzó el pasado fin de semana, cuando redes sociales locales como Weibo se inundaron de comentarios sobre Finka y Blued, apps pensadas para que personas homosexuales tuvieran citas entre sí.

No solo desaparecieron de la App Store, sino de otras tantas variantes en Android. Tras esto, Apple confirmó mediante un portavoz que habían cumplido una orden de la CAC para retirar estas dos aplicaciones de su tienda.

Blued. Blued Omicrono

En palabras de este portavoz, se retiraron estas apps debido al cumplimiento "con las leyes de los países donde operamos". La compañía certificó que estas apps ya no estaban disponibles en otros países.

Tanto es así, que el portavoz confirma que el desarrollador de una de las dos apps, Finka, decidió retirar su solución de software de las tiendas de apps fuera de China. Blued, por su parte, solo estaba disponible en territorio chino.

Tanto Finka como Blued son solo dos apps más en la caterva de aplicaciones censuradas por el gobierno chino desde la popularización de los smartphones. Sin ir más lejos, Grindr fue eliminada de todas las tiendas del país en enero de 2022, pese a que su empresa matriz era china.

Organizaciones y grupos en defensa de la libertad digital como GreatFire (que usan IA para monitorear la censura en varios países) determinaron que cerca de una treintena de apps fueron eliminadas en 2022.

Cabe recalcar que tanto Finka como Blued siguen funcionando en los smartphones en los que se han descargado, aunque la segunda ya no acepta registros de nuevos usuarios desde julio. Otro detalle es que la empresa matriz de Blued compró Finka en 2020.

Según WIRED, las versiones internacionales de Blued renombradas como HeeSay siguen disponibles, y han conseguido mucha tracción en otros países. Por ende, se desliza la idea de que la versión china de Blued es la que ha sufrido esta censura.

Una muestra de esta creciente presión de las autoridades chinas sobre los colectivos LGBTIQ+ la pudimos ver en 2021, cuando la plataforma de redes sociales WeChat eliminó varias cuentas importantes representativas del colectivo pertenecientes a universidades chinas.

Está por ver si Blued regresa siguiendo unas directrices marcadas por la CAC (que tiene contacto directo con el Partido Comunista de China) o si acaba siendo eliminada por completo, suponiendo un revés para los derechos del colectivo minoritario en la zona.