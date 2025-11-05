El iPhone mejora sus alertas ante desastres naturales: así te avisará de terremotos

Apenas días después de que Apple lanzase oficialmente iOS 26.1 en España permitiendo reducir las transparencias de Liquid Glass, las betas de iOS 26.2 ya muestran sus novedades, como una nueva configuración para las alertas de desastres.

Según relata 9to5Mac, la nueva versión del sistema operativo de los iPhone contará con una nueva sección de configuración dentro de las alertas, llamada "Alertas mejoradas" o "Alertas de seguridad mejoradas".

La idea detrás de esta sección permite entre otras cosas desactivar alertas concretas como alertas de terremotos y compartir la ubicación aproximada con Apple para "mejorar la puntualidad y la fiabilidad de las alertas de seguridad mejoradas".

Lo nuevo de Apple: las alertas

Esta nueva sección se engloba dentro de la sección de notificaciones de iOS 26.2, y permite gestionar alarmas para terremotos y amenazas inminentes con opciones dedicadas para cada situación, dando más versatilidad al usuario.

Es en este apartado donde tenemos estas tres opciones: advertencias para terremotos, alertas para amenazas inminentes y una tercera opción: "mejorar entrega de alertas", aportando la ubicación aproximada a Apple para afianzar la precisión de estas alarmas.

Opción de alertas mejoradas. Marco Mendes 9to5Mac

La idea es, como hemos dicho antes, mejorar la puntualidad y la fiabilidad a la hora de entregar estas alertas, vitales en caso de desastres naturales, como ocurrió con la DANA de Valencia.

Relacionado con estas alertas, iOS 26.2 habilita una opción para usar la pantalla como un flash, como elemento visual en los avisos. Activando esta opción, podremos configurar tanto el LED trasero como la pantalla como alertas con destellos.

iOS 26.2 integra otras tantas mejoras pequeñitas a nivel de interfaz que intentan aportar un plus de personalización. Por ejemplo, permitirá controlar el nivel de transparencia del reloj de cristal de la pantalla de bloqueo.

Otros detalles incluyen ajustes en el sistema de puntuación del sueño con nuevos valores que detallan la forma en la que los usuarios duermen, la llegada de la traducción en tiempo real Live Translate de los AirPods para la UE y mejoras aquí y allá.

De momento, esta es la primera beta para desarrolladores de iOS 26.2. Se espera que a finales de esta misma semana se lance la beta pública, en la que se podrán probar todas estas novedades, que abarcan más opciones y más apps dentro del iPhone.