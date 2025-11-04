Coca-Cola reafirma su apuesta por la IA y vuelve a utilizarla este 2025 en su tradicional anuncio navideño

Es oficial: la inteligencia artificial ya está presente en el cine y en la publicidad. España ya está viendo anuncios generados totalmente con IA, así como proyectos que buscan incluso hacer largometrajes. Coca-Cola ha abrazado esta idea.

Después de que Google y otras tantas firmas hayan realizado sus propios anuncios con IA, Coca-Cola ha lanzado su propio spot titulado The Holidays Are Coming ("Se acercan las fiestas", por su traducción al inglés).

Este anuncio, reminiscente de otro que ya Coca-Cola hizo en los primeros coletazos del auge de la IA, muestra los avances realizados en esta materia, con escenas increíblemente detalladas sin apenas fallos imperceptibles.

El anuncio de IA de Coca-Cola

El anuncio de la compañía es bastante simple en su premisa; unos camiones de Coca-Cola recorren un valle lleno de criaturas en un paraje navideño para luego llegar a una ciudad navideña cubierta por la nieve.

Un vídeo de apenas un minuto que de nuevo, es bastante similar a un primer anuncio que Coca-Cola realizó cuando la IA era bastante más pobre haciendo vídeo que ahora. Está claro que ha habido avances en este sentido.

Anuncio de Coca-Cola 'Holidays Are Coming'

Los entresijos del anuncio los da Manolo Arroyo, español directivo en la compañía que ostenta el cargo de vicepresidente ejecutivo y director global de marketing de Coca-Cola. Arroyo ha anunciado este anuncio en su LinkedIn, dando detalles del mismo.

En un comunicado, Coca-Cola expone la transformación que supone la inteligencia artificial a nivel de marketing. En este sentido, citan cómo las herramientas avanzadas de la IA en cuestión de vídeo generativo les dan una versatilidad increíble a la hora de trabajar.

En palabras de Patrik Thakar, vicepresidente global y director de IA generativa en Coca-Cola, se puede controlar "cada detalle cinematográfico, desde los ángulos de cámara hasta el realismo, basado en la física [...]".

Tanto es así, que la propia empresa hace una comparativa de la evolución supuesta entre el anuncio del 2024 y el de ahora, con importantes mejoras en términos de lógica, artefactos, expresiones de los animales y las personas, etcétera.

Fotograma del vídeo en cuestión. Coca-Cola | Manuel Fernández YouTube

Desde Coca-Cola explican que el anuncio sigue contando con una gran carga de creatividad humana, ya que esta sigue siendo "fundamental en la publicidad de Coca-Cola", ya que la música y las voces son interpretadas, y no generadas.

Y es que, en palabras de Arroyo, los procesos de rodaje y desarrollo estándar para una campaña publicitaria implicaban empezar a plantearlo todo a un año vista. Ahora, este proceso se ha acortado a apenas un mes.

La misma Coca-Cola lo aclara en su comunicado, alegando que estas herramientas "agilizan los flujos de trabajo creativos. Ahora, los equipos pueden producir de forma rápida y eficiente diferentes versiones de una película para diferentes audiencias o geografías", dijo la marca.