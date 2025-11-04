Apple renueva su tienda de aplicaciones: lanza por primera vez una versión web para encontrar apps más fácil

Apple sigue dando pasos hacia la fusión completa de todos sus sistemas operativos. Si estos últimos meses la gran novedad era Liquid Glass (cristal líquido, en inglés), el nuevo diseño con el que pretende unificar por fin todo su software, desde iOS para los iPhone, hasta MacOS para los MacBooks. Ahora renueva su App Store en la versión por navegador.

La versión web de esta tienda de aplicaciones ha recibido un importante cambio de aspecto. Su página principal luce muy distinta, se ha convertido en una plataforma centralizada donde poder explorar tanto las diferentes categorías de aplicaciones como todos los dispositivos del catálogo de la marca.

Como ya había adelantado medios especializados, la tienda de aplicaciones de Apple es ahora un centro de operaciones de todas las herramientas a las que puede acceder el usuario en todos los equipos, desde los móviles, hasta las tablets.

Nueva interfaz de Apple Store para navegador Omicrono Omicrono

Al entrar en apps.apple.com, los usuarios dejan atrás la versión anterior que solo contenía información sobre las aplicaciones, para encontrarse con una interfaz renovada. Sin embargo, el cambio parece solo estético.

Apple sigue sin permitir que la plataforma descargue e instale esas aplicaciones en los diferentes dispositivos. Por lo tanto, esta opción solo facilita compartir una aplicación y abrirla con la App Store en su versión aplicación.

Entre las novedades, es posible alternar entre la lista de aplicaciones para iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Apple Watch y Apple TV. De esta forma, la nueva App Store funciona como portal para buscar herramientas desde cualquier equipo.

Además, se puede consultar recomendaciones en la pestaña "Hoy" y ordenar las aplicaciones por categoría, como productividad, entretenimiento, aventura, etc., una opción que ya ofrecía la opción para iPhone. Incluye lista de éxitos, contenido editorial y más.

Hay que tener en cuenta que anteriormente, esta página web servía como recopilatorio para Google y otros buscadores. Antes de este nuevo cambio, la única forma de encontrar una herramienta era buscando el nombre de la aplicación en Google y luego acceder a su página de producto desde los resultados de búsqueda.

En los últimos años Apple ha estado renovando ciertas herramientas online, como la versión web de Maps. Incluso, la App Store en su formato aplicación ha sufrido cambios en Europa a consecuencia de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea.