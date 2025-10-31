WhatsApp para Apple Watch es una realidad: así podrás responder mensajes y mandar audios desde tu muñeca

Una de las grandes bazas de Apple con sus dispositivos en España es el Apple Watch. Un compañero ideal que además de detectarnos síntomas de hipertensión, también puede medir los niveles de oxígeno en sangre.

Sin embargo, nunca han tenido una app para WhatsApp. Esto podría cambiar próximamente, ya que según adelanta WABetaInfo, Meta está probando una versión temprana de una app complementaria de WhatsApp para los relojes de Apple.

Tanto es así que ya habría una versión preliminar en beta de esta aplicación, que entre otras cosas permite leer, responder y reaccionar a mensajes recibidos. De momento, no es más que una app de prueba.

La app de WhatsApp para Apple Watch será real

Esta novedad llega poco después de que Meta lanzase su app oficial de WhatsApp para Wear OS, la alternativa de Android a watchOS. Hasta ahora, no había una aplicación para los relojes de Apple destinada al servicio de mensajería.

Esto ya no es así. La app de Apple Watch es una realidad y aunque está en beta, implica que ya hay un desarrollo activo sobre ella, y que se lanzará próximamente. Eso sí, requiere obviamente un iPhone para funcionar.

Capturas de pantalla de la app. WABetaInfo Omicrono

Es decir, que no es una app independiente, sino una app complementaria. Según el portal, WhatsApp para Apple Watch nos permitirá responder y ver mensajes, así como reaccionar a los mismos a través del reloj.

El iPhone necesitará estar conectado, al menos en las primeras versiones de esta app, por lo que no podremos simplemente desentendernos del móvil a la hora de usar WhatsApp en el Watch. La app dependerá íntegramente de la conexión del teléfono.

Apple Watch Ultra 2 Chema Flores Omicrono

No obstante, la app promete mucho. "La app se integra de forma más fluida con la interfaz del Apple Watch, ofreciendo una experiencia más intuitiva y cómoda que las notificaciones push tradicionales", dice WABetaInfo.

Gracias a estas notificaciones, el usuario puede interactuar rápidamente con estos mensajes, e incluso ver contenido multimedia. Pese a necesitar al iPhone para funcionar, se puede manejar la app sin tener que desbloquearlo.

Respecto a la configuración de la app, el proceso no puede ser más sencillo. En vez de tener que escanear un código QR como ocurre en el resto de dispositivos, WhatsApp inicia sesión en el reloj de forma automática.

Siempre y cuando, eso sí, el iPhone tenga la cuenta de WhatsApp correctamente enlazada. Una vez establecida la app en el reloj, la versión de iOS mostrará un indicador para informarnos de que se están sincronizando los chats.

Por lo demás, todo se mantiene. Los chats fijados están en su sitio, es posible mandar emojis, dictar mensajes e incluso enviar notas de voz. Todo desde la muñeca, sin que tengamos que sacar el móvil del bolsillo.

Lo más importante, irónicamente, no es la app en sí sino lo que representa. Es más que probable que en un futuro, Meta nos permita usar WhatsApp de forma independiente en el Apple Watch, siendo esta la primera iteración sobre esa idea.