Perplexity, el gran rival de ChatGPT, mejora por partida doble: de búsqueda de patentes a acuerdos para imágenes

Aunque en España se entone mucho el nombre de ChatGPT como la IA predilecta de los usuarios, existen muchas más como Perplexity. Un sistema que ya tiene su propio navegador, igual que ocurre con el chatbot de OpenAI llamado Atlas.

En su objetivo de superar a la todopoderosa app de Sam Altman, Perplexity ha estrenado dos importantes novedades: un acuerdo con Getty Images para visualizar imágenes de la plataforma en las herramientas de Perplexity.

Por otro lado, la empresa detrás de la IA de nombre homónimo ha lanzado un sistema de búsqueda de patentes, que permite al usuario encontrar patentes fácilmente con un lenguaje natural, sin tener que navegar por los registros.

Un acuerdo con Getty Images

Getty Images es uno de los repositorios de imágenes más grandes de Internet, permitiendo encontrar imágenes tanto editoriales como creativas de todo tipo. Ahora, ha firmado un acuerdo de licencia global multianual con Perplexity.

La idea es que Perplexity pueda mostrar estas mismas imágenes tanto en sus herramientas de búsqueda como en los propios sistemas de descubrimiento vía IA, con el objetivo de crear "una experiencia visual más enriquecedora".

Aravind Srinivas, CEO y cofundador de Perplexity.

El acuerdo, dice Getty Images, abarca "la visualización de imágenes de Getty Images en las herramientas de búsqueda y descubrimiento de Perplexity". Un sistema de IA que también mostrará de forma más eficiente estas imágenes.

Según exponen ambas firmas, Perplexity mejorará la forma en la que se mostrarán las imágenes, incluyendo una completa atribución de estas imágenes con enlaces a la fuente. Así, los usuarios sabrán cómo se usan legalmente estas imágenes, usualmente con licencia.

El acuerdo es multianual, y supone un nuevo impulso por parte de Perplexity de superar a Google en su terreno. Nick Unsworth, vicepresidente de Desarrollo Estratégico de Getty, alabó el afán de Perplexity por "atribuir correctamente el contenido".

Jessica Chan, directora de Contenido y Alianzas con Editores de Perplexity, ha explicado que estos son precisamente las claves del momento actual. "La atribución y la precisión son fundamentales", afirmó Chan.

Algunas imágenes creadas con Stable Diffusion tienen la marca de agua de Getty The Verge

"Getty Images comparte nuestra convicción de que el futuro del descubrimiento impulsado por IA requiere respetar a los creadores de contenido", apostilló Chan en el anuncio del acuerdo por parte de Getty Images.

Cabe aclarar que el acuerdo contempla la integración de la tecnología API de Getty en los flujos de trabajo de Perplexity, con las atribuciones en forma de créditos y enlaces mencionados anteriormente.

Búsqueda de patentes

Prácticamente al mismo tiempo que se forjaba esta alianza entre Getty y Perplexity, la firma lanzaba el pasado 30 de octubre Perplexity Patentes, un agente de investigación de patentes para encontrar, valga la redundancia, patentes.

Este sistema se quita de encima el clásico enfoque de búsqueda con palabras clave para optar por el lenguaje natural. Por ejemplo, en vez de buscar patentes sobre idiomas y la IA, el usuario puede escribir el prompt "¿Existen patentes sobre IA para el aprendizaje de idiomas?".

El sistema comprenderá las consultas sobre las patentes, devolviendo al usuario conjuntos relevantes relacionados con la consulta, con enlaces directos a los documentos originales en un visor integrado en el chatbot.

Perplexity, la IA resuelve cualquier duda gratis y sin registrarte El Androide Libre

De nuevo, tenemos el mismo sistema de formato de conversación que los chatbots han popularizado. Si además de buscar las patentes queremos comparar otras invenciones o profundizar en las que hemos encontrado, podremos hacer preguntas de seguimiento.

Y es que según expone Perplexity AI, la búsqueda de Perplexity Patents no evita la información clave, como sí lo haría un método de búsqueda tradicional. No se pasa por alto la información relevante de las patentes.

Según Perplexity, puede encontrar invenciones y patentes incluso si usamos palabras que no coincidan con las palabras claves de esas mismas patentes. Es decir, que los resultados pueden ir mucho más allá.

Otro ejemplo. Si por un casual buscamos patentes relacionadas con el monitoreo de actividad física, encontraremos patentes sobre dispositivos portátiles de monitorización de la salud, wearables o relojes inteligentes con sistemas integrados.

Figura de la patente de las Apple Vision Pro. Macworld Omicrono

El agente "desglosa consultas complejas en tareas concretas de recuperación de información. Estas tareas se ejecutan mediante un índice especializado de conocimiento de patentes alojado en nuestra infraestructura de búsqueda a escala de exabytes", dice Perplexity.

Es este agente el que usa los resultados para guiar las investigaciones posteriores que, una vez listas, ayudan a responder a las consultas del usuario entre "decenas y cientos de documentos de apoyo".

Otro detalle importante es que Perplexity Patents no se limitará únicamente a los registros de patentes o a las patentes escritas como tal. Buscará en fuentes que no se consultarían con los otros sistemas de búsqueda tradicionales.

Debido a que muchas patentes presentan código, vídeos o incluso se presentan en formato de blogs, Perplexity revisará repositorios de software públicos, artículos académicos y fuentes similares para detectar tendencias e invenciones relacionadas.

Patente de Apple. Apple Omicrono

Lo mejor es que ya se puede usar Perplexity Patents, de forma pública y gratis para todo el mundo, aunque de momento en fase de beta. Los usuarios de Perplexity Pro y Max podrán recibir tokens de uso adicionales.