Apple incluirá otras IA en el iPhone además de ChatGPT y promete que la Siri avanzada llegará en 2026

Ha sido un final de año intenso para Apple. Ya están disponibles en España unos iPhone 17 que han revolucionado el mercado gracias a su valor, junto a unos chips M5 que han potenciado los últimos iPad Pro, MacBook Pro y Vision Pro.

Ahora la vista está puesta en la inteligencia artificial. En una serie de entrevistas y llamadas para inversores, el CEO de Apple Tim Cook ha prometido no solo integrar más IA en el iPhone, sino la llegada de la prometida Siri ultravitaminada.

En una entrevista para la CNBC, Cook dejó claro que llegarían más inteligencias artificiales de la mano de colaboraciones futuras, tal y como ocurrió con ChatGPT en Apple Intelligence.

Apple se refuerza en la IA

El elefante en la habitación es el desastre que supuso la Siri ultravitaminada de Apple. En la WWDC 2024, Apple mostró una Siri potenciada con IA generativa, que entre otras cosas podría integrarse con otras apps para funcionar mejor.

Esta Siri prometía ser mucho más inteligente que la actual, entendiendo el contexto del usuario de forma mucho más profunda y resolviendo tareas de IA más complejas. El software se retrasó indefinidamente poco después.

Tim Cook, al inicio de la presentación. Pablo Romero

Tanto, que tuvieron que retirar un anuncio con la actriz Bella Ramsay en el que se publicitaba todo este sistema. Posteriormente, Apple pidió disculpas y aclaró en una entrevista los problemas que habían surgido en esa keynote.

En una entrevista a Reuters, Tim Cook ha hablado sobre esta renovación de Siri, la cual afirma que está "progresando adecuadamente". Además, explica que esta nueva Siri llegaría el año que viene.

Una buena noticia, teniendo en cuenta que los rumores hablaban de un retraso para al menos el año 2027. En esta misma línea, Cook también otorgó una entrevista para la CNBC en la que hablaba de las colaboraciones.

Tras la llegada de ChatGPT de OpenAI a Apple Intelligence, era de esperar que se integrasen más modelos de inteligencia artificial. Cook lo ha confirmado; la intención de Apple es integrarse "con más personas en el tiempo".

Novedades en Siri. Apple Omicrono

Así, se certifica que en un futuro veremos más colaboraciones entre Apple y los principales desarrolladores de IA, como serían Anthropic con Claude o Perplexity AI con su modelo homónimo.

Una situación récord para Apple

A tenor de todas estas declaraciones, sale a relucir un hecho llamativo: el anuncio por parte de Apple de los resultados del cuarto trimestre de 2025, con unos beneficios récord de 27.500 millones de dólares.

La clave estaría en los iPhone 17, que se habrían convertido en la joya de la corona para Apple. Según el mismo Cook, se está produciendo una demanda bastante alta de estos teléfonos, mayor a lo esperado.

Cook evitó hablar de cifras concretas, pero dejó claro que varios de los modelos de la línea estaban teniendo problemas de suministro ante esta fuerte demanda. Sorprendentemente, China se ha sumado a este entusiasmo por dichos teléfonos.

En palabras del CEO, Apple espera ver un crecimiento en ventas en el país asiático "debido a la buena acogida que ha tenido allí el iPhone, o la familia del iPhone 17", signo inequívoco del éxito de estos teléfonos inteligentes.