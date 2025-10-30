Wikipedia manda un dardo a Grokipedia y a Elon Musk: "No pertenece a una tecnológica gigante o a un multimillonario"
La plataforma ha publicado una campaña de recaudación en la que mencionan directamente tanto al magnate como a su nueva web.
La última ocurrencia de Elon Musk no ha sido otra que enfrentarse a la Wikipedia. Lo ha hecho lanzando Grokipedia, un repositorio de datos gestionados por Grok, su chatbot de IA, la cual ya se puede consultar en España.
Las críticas a Grokipedia no se han hecho esperar, y no solo porque sea un desastre. Wikipedia ha lanzado un dardo envenenado a su nuevo rival, añadiendo un mensaje a su habitual banner pidiendo donaciones.
En una nota promulgada entre los usuarios de Wikipedia en Estados Unidos, Wikipedia no solo anuncia una campaña de recaudación de fondos para la página, sino que critica de forma sutil tanto a Musk como a Grokipedia.
Wikipedia responde a Grokipedia
En su banner, Wikipedia afirma que después de 25 años, el sitio "sigue siendo el Internet que nos prometieron: creado por personas, no por máquinas". La clave está en que no busca "imponer un punto de vista".
Según la Wikimedia Foundation, Wikipedia "es propiedad de una organización sin fines de lucro, no de una gran empresa tecnológica ni de un multimillonario". Además, añaden la importancia de donar a Wikipedia por el contexto social actual.
"La mayoría de los lectores donan porque Wikipedia les resulta útil; otros, porque Wikipedia es más importante que nunca". Así, los responsables de la mayor enciclopedia de Internet alimentan la idea de una Grokipedia sesgada por las visiones de su creador, Elon Musk.
Personalidades y editores de Wikipedia ya han cargado contra la última ocurrencia del magnate, asegurando no estar en absoluto preocupados por la solución de Musk. Sin embargo, critican los ataques del dueño de X a la plataforma.
Matilde Cuadro, consultora de comunicación y uno de los 12.000 editores activos de Wikipedia en España, explicó a EL ESPAÑOL - Omicrono que "conviene prepararse" debido al alcance de Elon Musk "y al bolsillo que tiene".
Jimmy Wales, fundador junto a Larry Sanger de Wikipedia, tuvo palabras menos amables para Musk en una entrevista para el The New York Times. "No creo que tenga el poder que él cree tener [...] para dañar Wikipedia. Nosotros seguiremos aquí dentro de 100 años, y él no".
Y es que Grokipedia es la última puntilla a un conjunto de virulentos ataques perpetrados por Musk contra Wikipedia, afianzando la retórica conspiranoica sobre una enciclopedia controlada por una agenda política oculta.
En este sentido, Musk ha proferido insultos y descalificativos contra Wikipedia en numerosas ocasiones, calificándola de 'Wokepedia' y negando que algunos de sus artículos más contrastados sean veraces en según qué cuestiones.