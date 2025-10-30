El ambicioso plan de Mark Zuckerberg: añadir más contenido generado por IA a todas sus redes sociales

Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta Plaforms, en un evento en San Francisco (EEUU) el 10 de septiembre de 2024. Meta Platforms

Meta, matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, está dispuesta a sacarle todo el partido a la inteligencia artificial. Después de despedir a 600 empleados para centrar sus esfuerzos en el desarrollo de la superinteligencia artificial, la empresa dibuja un futuro lleno de IA para sus servicios online.

Este miércoles, el gigante tecnológico ha presentado sus resultados económicos. En la conferencia se ha anunciado una previsión de gastos de capital para el próximo año de entre 70.000 y 72.000 millones de dólares. La mayor parte de esta inversión se destinará a centros de datos, las instalaciones que impulsan el desarrollo de la IA, y a la remuneración de los investigadores en este campo.

Meta lo apuesta todo para no quedarse atrás en la carrera de la IA. "Estoy muy centrado en consolidar a Meta como el laboratorio de IA líder y de vanguardia", declaró Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta. La rentabilidad futura de esta fuerte inversión sigue en duda, también en otros gigantes desarrolladores.

El foco no solo está en su desarrollo, también en su integración como contenido en las redes sociales. Zuckerberg ha afirmado en esta cita que la compañía "añadirá otro enorme volumen de contenido" a sus sistemas de recomendaciones, pues "la IA facilita la creación y remezcla" de contenido que se comparte en internet.

El magnate recuerda que "las redes sociales han pasado por dos eras hasta ahora". En la primera, según Zuckerberg, "todo el contenido provenía de amigos, familiares y cuentas que seguías directamente". Mientras que, como habrán notado los usuarios, ahora prima el contenido recomendado de cuentas que quizás ni se conocen.

Zuckerberg no ha llegado a hablar de una tercera era, pero sí ha recalcado la importancia de los contenidos generados por IA en el futuro de estas plataformas. Según él, los sistemas de recomendación que "comprenden profundamente" las publicaciones generadas por IA y "muestran el contenido adecuado" serán "cada vez más valiosos".

Esta tecnología también ha optimizado sus algoritmos en las redes, especialmente los encargados de gestionar los Reels con los que compite directamente con TikTok o los Shorts de Youtube.

"Vibes es un ejemplo de un nuevo tipo de contenido impulsado por la IA, y creo que existen muchas más oportunidades para crear nuevos tipos de contenido en el futuro", añadió Zuckerberg.

La directora financiera de Meta, Susan Li, afirmó que los usuarios generaron más de 20 mil millones de imágenes con la nueva aplicación Vibes de la compañía, que ofrece un flujo de videos generados por IA, similar a Sora de OpenAI.

Tal y como recoge The New York Times, Meta afirma que su inversión en IA ha mejorado su negocio publicitario, el cual representa prácticamente la totalidad de sus ingresos, pero no ofrecen detalles específicos. Meta reportó ingresos de 51.240 millones de dólares este trimestre, un 26 por ciento más que el año anterior.