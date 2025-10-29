Reconocimiento facial para detectar inmigrantes: EEUU se acerca a 'Black Mirror' para controlar la inmigración

Desde que se comenzaron a popularizar los sistemas de reconocimiento facial y detección de rostros en España y en todo el mundo, los expertos advirtieron de su uso para la vigilancia masiva, preparando un futuro distópico al más puro estilo Black Mirror.

Es justo lo que está ocurriendo en Estados Unidos de la mano del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto con los organismos de Protección de Fronteras (CBP). Según 404 Media, están usando apps de reconocimiento facial para acosar a ciudadanos.

Usando una polémica aplicación y un smartphone equipado con sistemas de reconocimiento facial, los agentes tanto del CBP como del ICE estarían rastreando a viandantes en la vía pública para identificar a personas de forma totalmente desproporcionada.

Controles en la calle de forma indiscriminada

404 Media cita una gran cantidad de vídeos en redes sociales que muestran los actos indiscriminados de estos agentes migratorios, que están aprovechando estas tecnologías para hacer controles en la calle.

Lejos de enarbolar razones lógicas o basarse en indicios reales, los agentes se basan en los perfiles raciales de las víctimas, pidiéndoles posar para la cámara registrando así sus rostros, incluso cuando estas personas afirman haber nacido en suelo estadounidense.

Por ejemplo, se reporta un caso de varios jóvenes yendo en bicicleta por las calles de Chicago. Un agente del CBP, ataviado con unas gafas de sol y con la cara oculta, 'detiene' a uno de los jóvenes para hacerle un checkeo.

Después de pedirle identificación, el agente de la mano de un compañero apunta con la cámara de un smartphone al joven. Está usando la app Mobile Fortify para verificar la identidad del adolescente, visiblemente confundido.

Mobile Fortify, una aplicación reportada por la propia 404 Media en el pasado, permite identificar a personas con reconocimiento facial y huellas dactilares. En un primer momento se creía que su uso estaba limitado a las aduanas fronterizas.

Dicha app está conectada a una base de datos que incluye información biométrica de absolutamente todas las personas que han entrado a Estados Unidos. Solo deben apuntar a la persona al rostro para conocer su identidad.

DHS investigate a potential illegal alien in West Chicago. Loudmouth Lupe Esq. from my previous video can be seen in the background with the orange hoodie. DHS agents were incredibly patient and respectful during this investigation. pic.twitter.com/0uZIwt0M8b — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) October 27, 2025

En uno de los correos internos emitidos por ICE, el organismo admite que Mobile Fortify "brinda a los usuarios capacidades de verificación de identidad biométrica en tiempo real usando huellas dactilares sin contacto e imágenes faciales".

No es necesario un dispositivo de recolección secundario, ni hardware especial. De hecho, la app solo necesita dos bases de datos federales para funcionar. Service & Seizure y Apprehension Workflow.

Por si fuera poco, Mobile Fortify también cruza los datos con la información del sistema ATS, una herramienta que usan los agentes fronterizos para identificar viajeros y cargas de alto riesgo. Esta última usa IA y algoritmos de caja negra para evaluar riesgos.

Los agentes del ICE han extrapolado enormemente el uso de esta aplicación más allá de los entornos fronterizos. Ya usan esta tecnología en detenciones injustificadas, que se sustentan en puros sesgos raciales.

Las redes sociales se han inundado de personas denunciando este tipo de rastreos sobre personas norteamericanas, cuyo único crimen es simplemente tener un color de piel algo más oscuro.

Varios de estos vídeos detallan, de forma parcial, cómo algunas de estas personas son reconocida como ciudadanos estadounidenses de pleno derecho, aunque muchos de estos metrajes están faltos de mayor contexto.

Tanto es así que se habrían dado incidentes localizados que habrían involucrado a agentes del ICE usando esta tecnología. Por ejemplo, se cita una detención múltiple en un centro de entrenamiento ecuestre en Nuevo México.

En el metraje, se puede observar claramente el uso de estas tecnologías. En los reportajes de noticias locales, algunos declararon haber sido preguntados por su documentación y su nacionalidad mientras les apuntaban con smartphones.

Si bien el CBP ha confirmado el uso de Mobile Fortify, asegurando que es "una de las muchas herramientas" que usan para "hacer cumplir las leyes de nuestra nación", el DHS ni ha desmentido ni reconocido la acusación.

No obstante, es importante destacar que el servicio ICE ha ido adquiriendo tecnologías de reconocimiento facial de Clearview AI durante muchos años, con bases de datos potenciadas con miles de millones de imágenes de personas en Internet.