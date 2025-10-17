OpenAI no dejará usar a Martin Luther King para hacer vídeos en Sora: empieza a parar el uso de imagen de fallecidos

El reciente lanzamiento de las apps de generación de vídeo por IA en España como Sora 2 o Google Veo 3.1 ha causado problemas. Los usuarios no han tardado en generar vídeos cuestionables, ya sea de celebridades ya fallecidas o de personalidades actuales en situaciones no muy agradables.

Tanto es así, que OpenAI acaba de tomar cartas en el asunto. La firma de Sam Altman ha anunciado que suspendían la generación de vídeos que usaran el rostro de Martin Luther King Jr usando Sora, a petición de la familia del activista.

Sin dejar de mencionar la "libertad de expresión" a la hora de "representar figuras históricas", OpenAI reconoce que las figuras públicas y sus familias deberían "en última instancia, tener control sobre cómo se utiliza su imagen", han asegurado en un post de X.

OpenAI pone coto a los vídeos de figuras públicas

La explosiva popularidad de Sora no ha pasado desapercibida en la comunidad tecnológica. La app, que se ha alzado con millones de descargas en los primeros puestos de la App Store, ha servido para inundar las redes sociales de todo tipo de vídeos.

Además de los deepfakes pornográficos y otras lindezas, los usuarios están creando vídeos de humor negro tremendamente inapropiados con las caras de figuras públicas. Vídeos de Martin Luther King cometiendo delitos son solo un ejemplo de ello.

La entidad The State of Martin Luther King Jr (King INC) gestionada por la familia es la entidad que maneja la propiedad intelectual y el legado del activista político. La entidad, también conocida como el Patrimonio de Martin Luther King Jr, no ha visto con buenos ojos estos vídeos.

"Algunos usuarios generaron representaciones irrespetuosas de la imagen del Dr. King. Por ello, a petición de King INC, OpenAI ha pausado las generaciones que representan al Dr. King, ya que refuerza las barreras para las figuras públicas", ha dicho OpenAI.

El movimiento ha sido doble, ya que además de limitar estas generaciones, OpenAI ha recordado a los representantes autorizados y a los propietarios de patrimonios que pueden solicitar que sus imágenes no se usen en la app de Sora.

Sin embargo, el comunicado ha servido casi como un efecto Streisand, ya que el comunicado se ha llenado de usuarios con vídeos generados con la cara de Martin Luther King Jr que lo representan de varias formas distintas, algunas de ellas irrespetuosas.

Esta es una de las primeras restricciones impuestas a la app desde que tuvo su debut en las tiendas de smartphones de todo el mundo. Un lanzamiento marcado por la polémica, que ha puesto de manifiesto los peligros de los vídeos realistas generados con IA.

Y es que los expertos han puesto el foco sobre la problemática principal de estos vídeos. No solo algunos son casi indistinguibles de los vídeos reales, sino que presentan un gran problema de derechos de autor que ya ha tenido repercusiones en países como Japón.

La doctora Bernice King e hija del fallecido activista se unió a Zelda Williams (hija del actor Robin Williams) al pedir en Instagram que dejaran de enviarle vídeos de inteligencia artificial basados en su padre. Ambas lanzaron respectivos alegatos contra esta clase de vídeos.

El caso de King es especialmente lesivo, debido a que no son pocos los usuarios que han creado vídeos ridiculizando al activista o directamente denostando su labor activista. Desde vídeos peleando con Malcolm X hasta vídeos en los que hacía ruidos de mono, no faltaban ejemplos.

Zelda Williams fue quizá la figura más agresiva contra estos vídeos, cargando duramente contra la inteligencia artificial. "No estáis haciendo arte, estáis haciendo salchichas asquerosas y sobreprocesadas con las vidas de seres humanos", llegó a declarar en su cuenta de Instagram.