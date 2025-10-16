Internet Archive logra un importante hito: ha archivado un billón de páginas web

El mayor archivo de la historia de internet, llamado 'Internet Archive', ha logrado un importante hito: ya ha archivado un billón de páginas web desde que comenzara su labor hace tres décadas.

La biblioteca digital sin ánimo de lucro, que comenzó su labor en 1996 con el objetivo de preservar y ofrecer acceso permanente a una colección de documentos en formato digital, como páginas webs, audios y textos, ha anunciado este hito en un comunicado.

De esta manera, 'Wayback Machine', el archivo histórico de Internet Archive ahora permite acceder a un billón de páginas web, "un hito único en una generación" que se ha logrado este mismo mes de octubre.

"Este logro histórico representa un esfuerzo colectivo para preservar nuestra historia digital compartida, y las bibliotecas han sido clave en esta labor desde el comienzo", ha señalado Chris Freeland, director de Servicios Bibliotecarios, en el comunicado.

"La guía de recursos proporciona información sobre por qué este hito es importante para las bibliotecas, destaca su papel en la protección del conocimiento en línea y ofrece materiales listos para usar que ayudan a las bibliotecas a celebrarlo con sus comunidades", ha concluido Freeland.

Servidores de Internet Archive Internet Archive Omicrono

Internet Archive captura al día 498 millones de páginas web y recibe la visita de 800.000 usuarios de todo el mundo. Además, parte de este importante hito se debe a la asociación de Internet Archive con más de 1.250 bibliotecas y organizaciones de patrimonio cultural.

En otro comunicado, Internet Archive ha destacado que ha colaborado con bibliotecas y socios de todo el mundo para "crear una biblioteca digital compartida de la historia en línea de la humanidad".

Para ello han estado "recopilando sitios web grandes y pequeños, desde noticias de última hora hasta páginas personales olvidadas, para que sigan siendo accesibles para las generaciones futuras".

Para celebrar este hito, Internet Archive tiene programados una serie de eventos a lo largo de octubre que pondrán de relieve los recuerdos, los creadores y los movimientos que han hecho posible este logro, según la publicación.

Además, estos eventos también servirán para "mirar hacia el futuro de la preservación de la web mientras seguimos construyendo juntos la memoria colectiva de la web".

"Ahora que Internet Archive alcanza el hito de 1 billón, se invita a las bibliotecas de todo el mundo a celebrar su conexión con la memoria de la web y con la misión global de preservar el conocimiento para las generaciones futuras", ha concluido el comunicado.