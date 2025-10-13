OpenAI permitirá solicitar a los familiares de figuras públicas "recientemente fallecidas" que no se utilice su imagen en Sora

Los modelos de generación de vídeo por inteligencia artificial (IA) han revolucionado el sector en España y todo el mundo. Especialmente Sora, de OpenAI, que ha servido como herramienta para desinformar fácilmente y que muchos usan para 'resucitar' a famosos fallecidos en vídeos deepfake en cuestión de segundos.

Unos vídeos generados por IA de famosos fallecidos que están horrorizando al público general y a muchas de sus familias, como es el caso de Zelda Williams, hija del actor Robin Williams, quien ha visto en los últimos días en redes numerosos vídeos con la cara de su padre generados por Sora.

Ilyasah Shabazz, hija de Malcolm X, también ha criticado los vídeos generados por IA de su padre, que parecen muy realistas y que muestran al activista de los derechos civiles haciendo bromas groseras, luchando con el reverendo Martin Luther King Jr. y hablando de defecarse encima.

Sora, la nueva herramienta de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, permite a los usuarios crear fácilmente vídeos realistas generados por inteligencia artificial de personajes públicos fallecidos, como pueden ser Michael Jackson, Elvis Presley y Amy Winehouse, entre otros.

Con el lanzamiento de Sora, OpenAI afirmó que su herramienta solamente representaría a personas reales con su consentimiento. Sin embargo, desde su lanzamiento la semana pasada la compañía eximió a las "figuras públicas" de estas restricciones.

Video de Martin Luther King generado por IA en la aplicación de Sora 2 Marta Sanz Omicrono

Un movimiento que permite a cualquier usuario crear vídeos falsos en los que se 'resucitan' a personajes públicos fallecidos. OpenAI afirmó en su momento que su política se basaba en "un fuerte interés por la libertad de expresión a la hora de representar a personajes históricos".

Sin embargo, tras las críticas de estos últimos días, la compañía ha anunciado recientemente que empezaría a permitir a los representantes de figuras públicas "recientemente fallecidas" solicitar que se bloqueara su imagen en los vídeos de Sora.

"Creemos que las figuras públicas y sus familias deben tener, en última instancia, el control sobre cómo se utiliza su imagen", afirmó una portavoz de OpenAI al medio The Washington Post; quien se negó a definir "recientemente fallecido".

Además, en una entrada de blog del viernes pasado, Sam Altman, escribió que OpenAI pronto "dará a los titulares de derechos un control más preciso sobre la generación de personajes", refiriéndose a una mayor variedad de contenido.

Sora

"Muchos titulares de derechos están entusiasmados con este nuevo tipo de 'fan fiction interactiva' y creen que esta nueva forma de interacción les aportará mucho valor, pero desean poder especificar cómo se pueden usar sus personajes (o incluso no usarlos en absoluto)", señaló el directivo.

En la misma entrada, Sam Altman aprovechó para avisar que "tendremos que generar ingresos de alguna manera con la generación de vídeos" y que intentarán "compartir parte de estos ingresos con los titulares de derechos que desean que sus personajes sean generados por los usuarios".

"El modelo exacto requerirá de ensayo y error para determinarlo, pero planeamos comenzar muy pronto. Esperamos que este nuevo tipo de interacción sea incluso más valioso que la participación en los ingresos, pero, por supuesto, queremos que ambos sean valiosos", concluyó Altman.