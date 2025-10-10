El auge de las novias creadas con IA: "Llegará un momento en el que no sabremos si estamos hablando con una persona real"

En 2014 se estrenaba en España Her, película protagonizada por Joaquin Phoenix que mostraba un futuro en el que el ser humano se enamora de una inteligencia artificial (IA). Una situación ficticia que, con el avance de esta tecnología, se ha vuelto una realidad, donde hoy en día muchas personas mantienen una relación con novias hechas con IA.

Las novias creadas por inteligencia artificial son programas o aplicaciones diseñadas para simular relaciones románticas o afectivas con personas reales, y suelen utilizar chatbots o modelos de personalidad para interactuar en tiempo real mediante mensajes de texto, voz, imágenes e, incluso, vídeos.

Cuanta más interacción, más aprenden para crear un vínculo más profundo. Unas aplicaciones en las que los usuarios pueden escoger entre modelos ya creados o elegir al gusto desde el aspecto hasta la personalidad o los intereses de su pareja digital, como el color de pelo o de ojos o sus características de comportamiento.

Actualmente existen diferentes tipos de novias creadas por IA, desde aquellas que tienen fines de compañía y apoyo afectivo, hasta otras de contenido adulto que están orientadas a satisfacer las fantasías de los usuarios.

Un fenómeno que ha crecido considerablemente, aumentando un 525% las búsquedas en Internet de 'AI Girlfriend' en un año, según diversos estudios, y ya hay hasta quien se ha casado con una inteligencia artificial. Sin embargo, estos esconden una gran variedad de peligros que muchos usuarios desconocen y que pueden tener graves consecuencias.

Relaciones con IA

El pasado mes de septiembre se celebró en la ciudad de Praga (República Checa) la Conferencia de Afiliados de TES donde se habló del fuerte aumento de las nuevas plataformas web para adultos que ofrecen a los usuarios la posibilidad de entablar relaciones con novias generadas por IA.

Estas webs son posibles gracias a los avances en los grandes modelos de lenguaje que permiten conversaciones más realistas y al importante progreso en la creación de imágenes por inteligencia artificial. La mayoría de estas plataformas funcionan con texto e imágenes, aunque también algunas emplean vídeos cortos generados por IA, incluso de contenido erótico.

Captura de pantalla del editor para crear una novia con IA. N.C. Omicrono

Unas aplicaciones que ofrecen una selección cada vez más realistas de novias hechas por inteligencia artificial que pueden incluso llegar a desnudarse, en forma de vídeo corto, a cambio de una cuota mensual. Un negocio que, según los desarrolladores, supone una mejora con respecto a los de cámaras web, donde mujeres reales se quitan la ropa y hablan con hombres.

"¿Prefieres el porno con mucho abuso y tráfico de personas, o prefieres hablar con una IA? Nunca tendrás una chica de IA víctima de tráfico de personas. Nunca tendrás una chica obligada o coaccionada a participar en una escena sexual que la humille tanto que acabe suicidándose. La IA no se siente humillada, no se va a suicidar", señaló en la conferencia Steve Jones, director de un sitio web de porno con IA.

En la conferencia, un empleado de Candy.ai, uno de estos sitios web, también aseguró que las novias de IA de su página ofrecían una variedad de servicios, desde "relaciones más adultas, como porno, hasta conversaciones profundas"; y apuntó que "realmente depende de lo que el usuario necesite".

Un detalle a destacar es que la mayoría de los usuarios de estos sitios web son hombres heterosexuales, aunque también hay novios de IA disponibles. Mientras que la demanda es mayor en personas entre los 18 y 24 años.

Captura de pantalla de una conversación con una novia hecha con IA. N.C. Omicrono

Otro dato que resalta es que en el último año se ha producido en todo el mundo una avalancha de nuevas empresas que se han sumado al sector y el interés en estas novias creadas por inteligencia artificial ha crecido.

"Cada vez tenemos más y más mecanismos para comunicarnos entre personas, pero cada vez estamos más en silos y buscamos refugio en algún sitio donde no nos traten mal", explica a EL ESPAÑOL - Omicrono Josep Curto, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.

Curto señala que el auge de este tipo de novias por IA viene de esa necesidad de mantener una relación sana con alguien que "no te regaña, que siempre te trata de forma dulce. Hay que pensar que estos sistemas de IA generativa están diseñados para tratar e interactuar bien con las personas".

El profesor apunta igualmente que "estos sistemas, no sólo los de texto, sino los basados en avatares, cada vez son mejores, con voces y expresiones faciales más humanas. Y llegará un momento en el que no sabremos si estamos hablando con una persona real o un avatar".

Esconden ciertos peligros

Las novias virtuales generadas por IA se pueden encontrar en webs o, incluso, en aplicaciones para teléfonos móviles, y lo cierto es que cuentan con una serie de peligros ocultos que muchos de los usuarios desconocen.

Josep Curto destaca que "no recomendaría a nadie que tuviera una novia de este tipo por varios motivos". El primero se debe a que los usuarios no saben si las empresas han tenido en cuenta todos los temas de privacidad: "Son sistemas que buscan generar dinero y lo que hacen es vivir de la explotación del dato".

Captura de pantalla de una web de novias hechas por IA N.C. Omicrono

"Aquí los usuarios comparten cosas muy íntimas, cómo se sienten, preferencias sexuales e, incluso, fotografías en estos sistemas. Es tanta información que se convierte en un recurso muy goloso para la propia empresa del chatbot como externas, pudiendo ser su fuente de ingresos principal", apunta Curto.

El profesor señala que estas "pueden coger las fotos, voz e información personal y usarla para publicidad o para venderla a terceros". Por lo tanto, destaca la importancia de "revisar muy bien la letra pequeña. Conocer cuál es la empresa que está detrás, dónde se aloja, si cumple la normativa europea de protección del dato...".

Si no lo hacen "debería dejarnos dudas, pero si aún así alguien quiere utilizar estos sistemas, debería compartir lo mínimo indispensable sobre ellos cuando estén en un servicio así para que no puedan usar esos datos privados en su contra".

Curto continúa señalando que un problema, en cuanto a los datos personales, es que "las empresas podrían comenzar a vender tu información, como tu voz, y a partir de ahí llevar a cabo diferentes escenarios, como realizar ataques de scam", es decir, estafas en internet.

Los datos no son la única complicación que puede surgir de mantener una relación con una novia creada por IA, ya que también "hay problemas psicológicos. Por un lado, puedes llegar a tener una visión del mundo un poco particular con mujeres que obedecen, que son complacientes, sumisas y siempre están de buen humor".

Y esto "se puede trasladar a cómo interactúan estos usuarios con personas reales, llegando a confundir cómo funcionan las interacciones sociales. Incluso hay gente que, al sentirse bien en esa relación, podría volverse adicto a ella. Por lo que queda claro que es una tecnología que no hace bien".