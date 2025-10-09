Apple elimina una nueva app relacionada con ICE: borra una que registraba abusos en controles de inmigración

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son uno de los temas candentes en Estados Unidos. Miles de inmigrantes se organizan, alertan y protegen en comunidad para evitar ser detenidos. Entre las tácticas utilizadas hay muchas aplicaciones, aunque estas han empezado a desaparecer.

Los gigantes tecnológicos están eliminando algunas de estas herramientas digitales de sus tiendas de aplicaciones a petición de la administración presidida por Donald Trump. La última, según informa el medio 404 Media es la aplicación llamada Eyes Up, que ha desaparecido de la App Store de Apple.

La diferencia con las anteriores opciones bloqueadas está en el funcionamiento de la app. Su uso se limita a recopilar información y pruebas de actuaciones policiales en caso de que el material fuera necesario en el futuro para un juicio.

El Departamento de Justicia solicitó la eliminación de aplicaciones como ICEBlock por poner en riesgo a los agentes al servir como aplicación de rastreo de las unidades de inmigración. Estas otras herramientas permitían indicar la cercanía de agentes, según la justicia estadounidense se había usado en un ataque a estas fuerzas.

El ataque se saldó con la muerte de dos inmigrantes e hirió a un tercero, aunque la intención inicial del acusado eran los agentes del ICE. Otra de las aplicaciones bloqueadas, Red Dot servía a un propósito muy parecido al de ICEBlock; reportar la posición de estos agentes en un sistema colaborativo comunitario.

La aplicación Eyes Up aún está disponible en la tienda de aplicaciones de Google. El gigante de internet también ha borrado aplicaciones que alertaban de los controles de inmigración como ICEBlock. Desde Google explicaron que la decisión respondía a que estas aplicaciones de rastreo debido a que servían para compartir la ubicación de lo que ella misma describe como grupos vulnerables que habrían sufrido "un acto violento relacionado con este tipo de aplicaciones".

En Google Play la aplicación de Eyes Up se describe como una herramienta para documentar las actividades de control migratorio y centrada en proteger la privacidad de quien graba las pruebas de abusos policiales. "Sin necesidad de iniciar sesión ni recopilación de datos personales, es posible grabar vídeos, subirlos de forma segura y fijarlos en el mapa", indican.

La desaparición de estas aplicaciones en las tiendas de cada marca no implica su eliminación por completo. Quienes ya la tuvieran descargadas en sus teléfono pueden seguir usándolas, aunque no tendrán opción a actualizarlas si surge una nueva versión.

En declaraciones a 404Media, el administrador de Eyes Up comentó de forma anónima para protegerse de represalias que "el gobierno de Trump simplemente está avergonzado por la cantidad de videos incriminatorios que tenemos". Joshua Aaron, desarrollador de la aplicación ICEBlock asegura haber recibido amenazas por el servicio que ofrece su aplicación.