Una 'influencer' retransmite en directo su parto en Twitch: la surrealista emisión con el CEO de la plataforma comentando

Hay cosas que simplemente no deberían verse en Internet. Twitch y otras plataformas han sido testigos de cómo se han visto todo tipo de eventos en directo, incluyendo agresiones y muertes en streaming. Lo último helará la sangre a muchos en España: un parto en directo.

La streamer Fandy ha roto la siguiente barrera en las polémicas relacionadas con Twitch: la de retransmitir el nacimiento de un niño en vivo, para decenas de miles de espectadores que asistían al evento de forma masiva.

El parto se retransmitió el pasado martes, y tuvo una duración completa de 8 horas. En ese período, pudimos ver cómo la creadora de contenido no solo se preparaba para dar a luz, sino que lo iba a hacer en una piscina inflable en el interior de su casa.

Black Mirror ya está aquí

En una situación normal, una madre iría a un hospital a dar a luz. Los pasos previos incluirían ir al hospital en coche y recibir todos los tratamientos médicos posibles para garantizar tanto la salud de la madre como la del infante.

Fandy no hizo nada de esto. Pocas horas antes de conectarse, anunció el parto en X con un truculento mensaje. "Acabo de romper aguas, así que creo que voy a hacer este directo. ¡Es hora del bebé!", decía su publicación.

Uno de los tantos momentos del streaming. Fandy Twitch

El escenario, caracterizado como el set de una película (con cámaras, iluminación y una pantalla grande que transmitía el chat), nos mostraba a una Fandy a punto de dar a luz. Aún con todo, la creadora fue atendida por una profesional médica.

Fandy, además de estar acompañada por todos sus familiares y amigos, dio a luz a su hijo en una piscina inflable de plástico, en la sala de estar, en un directo que reunió a más de 50.000 personas. Un directo que además tenía a Dan Clancy, CEO de Twitch, como espectador.

Este es un detalle importante, ya que los usuarios se preguntaron si este directo cuestionaba las (a veces laxas) normas de comunidad de la plataforma. El propio CEO de Twitch le deseó a Fandy la mejor de las suertes, por lo que no parece que se vayan a tomar medidas contra la creadora.

Como decimos, la agonía de Fandy se retransmitió en un total de 8 horas, desde prácticamente el mismo momento en el que la influencer rompió aguas hasta que ya tuvo a su hijo en brazos.

Momento en el que descansa con su recién nacido en la piscina. Fandy Omicrono

Además de todo lo dicho, cabe recalcar que la transmisión no se limitó únicamente al propio parto. Cuando el live pasó la barrera de las 7 horas y media, el niño finalmente nació, causando el júbilo de los espectadores y de los acompañantes de la streamer.

La situación alcanza cuotas surrealistas cuando a la hora de nacer el niño, el padre del infante mira a cámara para anunciar el evento. Otro momento tremendamente polémico incluyó a la propia madre postrada con el niño, con la cámara enfocando directamente a ambos, sin censura alguna.

Este no ha sido ni mucho menos el primer parto retransmitido en Twitch, pese a que los clips de Fandy lo indiquen. Por ejemplo, el pasado 16 de agosto de 2023, el streamer CashMeow cubrió todo el parto de su mujer en Japón.