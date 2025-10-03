Un grave ciberataque deja a Japón sin su cerveza más popular: "Creo que pronto nos quedaremos sin productos"

España es uno de esos países que han vivido en sus carnes la problemática los ciberataques. Estos sucesos han afectado a todo tipo de infraestructuras críticas, como aeropuertos, estaciones de metro e incluso apps del día a día, como DeepSeek. Ahora le ha tocado el turno a la cerveza japonesa.

La compañía Asahi, responsable de la famosa cerveza Asahi Super Dry consumida a lo largo y ancho de Japón, anunció el pasado 29 de septiembre que habían sufrido un grave ciberataque que afectaba a todas sus operaciones a nivel nacional.

De por sí este es un hecho problemático para Asahi, pero lo es más para los usuarios aficionados a la marca, ya que tal y como ha afirmado Financial Times, el ataque habría afectado gravemente a la distribución de la marca, causando un posible desabastecimiento masivo.

Japón se queda sin su cerveza más famosa

Todo comienza el pasado 29 de septiembre, cuando desde Asahi anuncian el problema a través de un comunicado. "Asahi está experimentando actualmente una falla del sistema causada por un ciberataque que afecta a las operaciones de Japón".

En el escrito de Asahi se determina el alcance del ciberataque, que afectó duramente a las operaciones de pedidos y envíos en empresas del grupo, así como las operaciones del centro de llamadas, incluyendo los referentes a la atención al cliente.

Cerveza Super Dry de Asahi. Asahi Omicrono

Posteriormente y en un segundo comunicado, Asahi relató que habían establecido un "cuartel general de respuesta a emergencias" para investigar el ciberataque. Determinaron que los servidores fueron atacados por un software malicioso del tipo ransomware.

Afortunadamente, Asahi ha negado que se hayan producido filtraciones relacionados con la información personal de los clientes de la compañía, ni de datos de clientes de terceros. Ya se están tomando medidas para contrarrestar el ataque.

De momento, Asahi ha confirmado que si bien los procesos de pedidos y envíos basados en sistemas a nivel nacional siguen suspendidos, tanto el procesamiento como el envío de una parte de los pedidos en forma manual ya se están llevando a cabo.

Desde la compañía nipona se reservan algunos de los detalles más importantes de la investigación para "evitar daños mayores". Aún con todo, han determinado que se habría producido "una posible transferencia no autorizada de datos".

Un posible desabastecimiento

Actualmente, Asahi cuenta con una treintena de fábricas repartidas por todo Japón, las cuales llevan sin operar desde el pasado lunes 29 de septiembre. No es para menos, ya que los sistemas de pedidos y entregas del grupo están desactivados.

Cerveza de Asahi. Asahi Omicrono

Lo peor es que la empresa ha anunciado su total aislamiento informático respecto a entidades exteriores. Es decir, no pueden recibir comunicaciones por correo electrónico de fuentes externas, explicó la firma en su comunicado.

Fuentes empresariales consultadas por el Financial Times estiman que los productos más populares de Asahi, como su cerveza Super Dry, podrían agotarse en aproximadamente una semana, ante la incógnita sobre cuándo se reanudarán las operaciones.

Por si fuera poco, el proveedor de cerveza japonés estaba pendiente de lanzar una nueva oleada de productos alimenticios y de consumo general. Obviamente, estos lanzamientos se han visto pospuestos de forma indefinida.

La solución a nivel "manual" ha pasado por el uso de las técnicas analógicas de toda la vida: el papel y el bolígrafo, para procesar los proveedores que las tiendas y minoristas están realizando a Asahi. Hablamos, eso sí, de las operaciones nacionales en Japón; las internacionales no han sufrido percances.

Desde Asahi lamentan no poder establecer "un cronograma preciso para la recuperación", con la prioridad puesta en el abastecimiento de cerveza para los leales clientes de la marca, que se cuentan por millones en el territorio japonés.

Atsushi Katsuki, presidente y CEO del grupo, se ha disculpado públicamente por este hecho, y ha incidido en su intención de investigar el asunto para "determinar la naturaleza y el alcance" del ciberataque.