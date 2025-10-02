La escondida novedad de Apple Maps que revoluciona la app: el lenguaje natural con IA para buscar sitios fácilmente

Apple sigue avanzando en sus planes para integrarse en la carrera por la inteligencia artificial. A su chatbot Veritas hemos de sumarle Apple Intelligence, su suite de IA que ya está disponible desde hace meses en España.

Es precisamente Apple Intelligence lo que ha llevado a que algunas aplicaciones mejoren drásticamente gracias al poder de la IA. Ciertas apps, como es el caso de Apple Maps, han conseguido características únicas con la suite.

Apple Maps, el rival de Google Maps en lo que a apps de geolocalización y navegación refiere, ahora permite realizar búsquedas con lenguaje natural con Apple Intelligence. Es decir, que ahora podremos usar frases con nuestras propias expresiones para buscar en Maps.

Búsqueda con lenguaje natural en Apple Maps

Tanto Apple Maps como una buena cantidad de servicios de software requerían realizar búsquedas con comandos y criterios de lenguaje muy concretos. Por ejemplo, en Maps era más eficiente buscar "cafetería WiFi" que "busca una cafetería con WiFi gratis".

Obviamente es más natural e intuitivo buscar con la segunda frase. Esta es precisamente la mejora que Maps y otros tantos servicios de Apple conectados con Intelligence están recibiendo: poder buscar con tu lenguaje natural.

Notificación de lenguaje natural en Apple Maps. 9to5Mac Omicrono

Ahora, en lugar de tener que ceñirnos a términos de búsqueda exactos para encontrar lo que queremos, podemos 'preguntarle' a Maps con palabras naturales. "Busca una gasolinera con precios bajos", por ejemplo.

La inteligencia artificial de Intelligence entenderá el contexto de la búsqueda y hará lo propio para aplicarla a Maps y, de nuevo, a otras aplicaciones de la empresa de la manzana mordida.

La búsqueda con lenguaje visual no es exclusiva ni mucho menos de Apple Maps; es una de las muchas características prometidas con Apple Intelligence que comenzó su andadura con la app de Fotos.

De hecho, otras aplicaciones como Apple Music o Apple TV ya integran esta búsqueda natural. Es Maps la última en recibirlo; una prueba de los esfuerzos de la compañía californiana en este sentido.

Si eres asiduo usuario de Apple Maps en lugar de la alternativa de Google, entonces encontrarás tremendamente útil este sistema. Obviamente, Google Maps no ha introducido esta novedad al no estar conectada con Intelligence.

Es de esperar que Google haga lo propio con Gemini en Android, y que de alguna forma integre este sistema de búsqueda natural a su manera. Una forma de diferenciar ambos servicios y potenciar todavía más el ecosistema para los más fans de Apple.