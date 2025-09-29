Facebook e Instagram tendrán reconocimiento facial en España: así combate Meta la suplantación de identidad

Los sistemas de reconocimiento facial están en boca de muchos en España. Pese a que no son ni muchísimo menos infalibles ante ciertas estafas, esta tecnología está siendo adoptada por muchos países y empresas para evitar fraudes. Meta es la siguiente en hacerlo.

La empresa de Mark Zuckerberg ha anunciado el despliegue de su tecnología de reconocimiento facial tanto en Europa como en Reino Unido, incluyendo a España por el camino.

La idea detrás de este despliegue es la de combatir la suplantación de identidad que sufren las figuras públicas, cuyos datos faciales son casi de interés público dada su exposición. Ya está implementada en Facebook y lo hará próximamente en Instagram.

Meta ya implementa el reconocimiento facial

El gran problema de las personalidades públicas es que estas están increíblemente presentes en nuestro día a día. Esta idea, junto al auge de la inteligencia artificial, ha llevado a que estas sean usadas para realizar estafas.

No es raro ver a estafadores creando cuentas falsas haciéndose pasar por estas personalidades, suplantando la identidad de una persona famosa para realizar diversas tácticas de ingeniería social.

A Facebook logo is displayed on a smartphone in this illustration Dado Ruvic Thomson Reuters

Por ejemplo, estas cuentas promocionan otras estafas, intentan que se invierta en activos concretos o directamente ofrecen regalos a otros usuarios a cambio de datos privados. Un ecosistema fraudulento que aprovecha la identidad de esas personas.

En este sentido, Meta está promoviendo sistemas de detección y denuncias para que los usuarios ayuden a los sistemas automáticos a identificar a los suplantadores. La tecnología de reconocimiento facial será el complemento a estos sistemas.

El reconocimiento facial se usará para comparar la foto de perfil de estas cuentas sospechosas con las fotos de perfil de Facebook e Instagram que usen las figuras públicas reales. Si hay coincidencias, entonces la cuenta se borrará.

El hecho de que Meta esté invirtiendo tantos recursos en estos sistemas no es casual. A principios de año, los de Zuckerberg ya anunciaron el uso de esta tecnología con el fin de identificar y eliminar los anuncios falsos que usan a famosos como reclamo.

La tecnología de reconocimiento facial detecta los patrones de los rostros para identificar a las personas iStock Omicrono

No solo eso; también se empezó a trabajar en los sistemas de reconocimiento facial para ayudar a las personas con cuentas hackeadas a recuperarlas. Gracias a estos avances, las denuncias de usuarios sobre anuncios fraudulentos con famosos se redujeron un 22%.

Reino Unido y la Unión Europea fueron los territorios elegidos por Meta para desplegar las primeras notificaciones enviadas a famosos y figuras públicas explicándoles que podían establecer este método de protección, dando su consentimiento para usar dichas tecnologías.

Si el famoso de turno dio su consentimiento, se inscribirán automáticamente al sistema de comparación. Por el contrario, si el famoso ignoró la notificación, deberán activar el ajuste en la sección de información y permisos de su cuenta para habilitar el reconocimiento.

En un primer momento se implementará estas salvaguardas en Facebook, con la promesa por parte de Meta de extenderlas a Instagram, red social hermana. Además, comenzarán a usar el reconocimiento en Corea del Sur.