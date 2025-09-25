Trump y Musk se reconcilian: las agencias del gobierno de EEUU utilizarán los modelos de IA de Grok gracias a xAI

Fotomontaje con Trump a la izquierda y Musk a la derecha. Arte El Español

La histórica batalla que protagonizaron Elon Musk y Donald Trump, otrora aliados en el gobierno, llevó a que Trump se valiera de otros amigos, como Larry Ellison, para aumentar su presencia en el sector tecnológico. Ahora, Trump ha decidido volver a confiar en Musk usando sus modelos de IA.

Tal y como revela el Wall Street Journal, la administración estadounidense ofrecerá el uso de modelos de inteligencia artificial a las agencias federales del gobierno. Concretamente, aprovechará los modelos de xAI mediante una nueva asociación con el magnate.

El acuerdo, realizado entre xAI (la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk) y la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA), las agencias podrán hacer uso de modelos como Grok 4 o Grok 4 Fast, una versión más ágil del modelo presente en X.

Elon Musk vuelve a beneficiarse de Trump

La propia xAI determina en su página web los precios que implica el uso de los diferentes modelos de Grok. Para Grok 4, por ejemplo, se cobra entre 3 y 15 dólares por millón de tokens, mientras que por Grok Fast, se cobran entre 20 centavos y 1,50 dólares.

En contraposición, xAI tan solo cobrará 42 centavos de dólar a cada una de las organizaciones que usen Grok. Un acuerdo que tendrá una duración de un año y medio (18 meses), siendo este el plazo más longevo para un acuerdo de IA relacionado con el gobierno.

Elon Musk y Donald Trump, frente a frente Reuters / Nathan Howard Omicrono

La propia GSA relata en su comunicado de prensa que el acuerdo tendrá una vigencia máxima hasta marzo de 2027, incluyendo tanto Grok 4 como el nuevo y reciente Grok 4 Fast, con una ventana de contexto de 2 millones de parámetros.

Grok Fast, en su modelo base, soporta capacidades de razonamiento, así como generación de texto e imagen a un precio más reducido respecto a Grok 4. Junto a estos modelos, xAI prestará sus mejores ingenieros para "ayudar" a estas agencias a implementar dichas herramientas.

Josh Gruenbaum, Comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, ha explicado cómo el acceso a estos modelos "es esencial para construir el gobierno eficiente y responsable que merecen los contribuyentes".

Musk, por su lado, ha elogiado tanto a Trump como a su propia administración, alegando que la IA de xAI "ahora está disponible para todas las agencias federales", permitiendo al gobierno "innovar con mayor rapidez y cumplir su misión con mayor eficacia que nunca".

Elon Musk, a la salida de su oficina de Tesla. Jonathan Ernst Reuters

Cabe aclarar que este acuerdo ya ha entrado en vigor desde este mismo momento. La GSA ha anunciado su intención de incentivar a las agencias federales a "aprovechar los beneficios de los modelos de IA de Grok a través de los canales de adquisición establecidos de GSA".

El equipo de ingeniería que se incluye con el acuerdo, dice Ross Nordeen, cofundador de xAI, estará dedicado en su estrecha colaboración con el gobierno en pos de "implementar la IA" y comprender "sus necesidades".

Elon Musk y Trump parecen reconciliarse

Esta noticia llega en un momento extraño, ya que apenas unos meses antes tanto Donald Trump como Elon Musk protagonizaron una guerra total, que se saldó con varias amenazas cruzadas entre ambos magnates.

La por aquel entonces alianza política que situó a Musk en el gabinete de Trump de la mano de DOGE se rompió en cuestión de horas. Mientras que el sudafricano tildó de "abominable" la reforma fiscal de Trump, este contraatacó amenazando con anular los contratos gubernamentales con las empresas de Musk.

El presidente insinuó la idea de rescindir los contratos federales establecidos con Musk, lo que llevó a que Musk asegurara que desmantelaría la Crew Dragon "de inmediato". El rifirrafe acabó con unas disculpas públicas del dueño de X y resultó en una relación distante entre ambos.

Funeral de Charlie Kirk Efe

Una muestra de la aparente mejor relación que enarbolan ambas personalidades se pudo ver en el funeral de Charlie Kirk, donde se pudo ver a un distendido Donald Trump charlando con Musk en la ceremonia.