Apple reconoce un "muy raro error" en la cámara de los iPhone 17 Pro: ya trabaja en arreglarlo con un parche

Pronto se lanzarán en España la nueva generación de iPhone. Por un lado están los iPhone 17 estándar, los más potentes iPhone 17 Pro y por último, el iPhone Air. Sin embargo, parece que se ha detectado un error en sus cámaras antes de su lanzamiento.

El periodista de la CNN Henry Casey ha descubierto en su reseña del iPhone Air un extraño fallo en su cámara. Consiste en la aparición de ciertos artefactos, que van desde "garabatos blancos" hasta "cuadros negros".

Apple, lejos de hacer caso omiso a la situación, reconoció que efectivamente había un problema en ese sentido. Eso sí, "en casos muy raros" y que para nada se da de forma normal en el sensor de la cámara. Ya hay un arreglo en camino.

Cuidado con este fallo de las cámaras

Concretamente, esto parece darse en los iPhone 17 Pro y en los iPhone Air, y tal y como ha detallado la firma, todo apunta a que es un problema de software fácilmente solucionable.

Según la propia Apple, el fallo se puede dar "en casos muy raros, cuando una pantalla LED es extremadamente brillante y apunta directamente a la cámara". Las fotos publicadas por Henry concuerdan con esta definición.

Error en un concierto. Henry Casey MacRumors

Los ejemplos puestos por Henry sitúan al periodista en un concierto con luces LED contrastadas, lo que sitúa al analista en la situación que provoca este fallo. De nuevo, no es un problema de hardware.

Esto se sabe porque Apple ha dejado claro que lanzará una actualización de software que arreglará el problema, presumiblemente el mismo día en el que los iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 estén disponibles para la venta.

En palabras de Henry, el problema se dio en una de cada 10 imágenes, tanto con los iPhone Air como con los iPhone 17 Pro. Básicamente, incluso en el escenario que provoca el problema, el fallo se da de forma muy ínfima en el dispositivo.

Más que seguramente veremos un parche de iOS 26 (quizás iOS 26.0.1) para arreglar este error y quién sabe si para poner coto a vulnerabilidades descubiertas, aunque de momento no se han reportado problemas similares.

Así, Apple se asegura de que sus nuevos teléfonos lleguen sin fallos al mercado, gracias a una casual prueba de campo realizada por un analista. Si al tener tu iPhone Air o iPhone 17 Pro sufres este problema, actualiza tu móvil siempre que puedas.