Apple lanza una función para alargar la batería de tu Apple Watch: te avisará cuando uses un cargador lento

Los nuevos iPhone 17, Apple Watch y AirPods Pro aún no han llegado a las tiendas después de presentarse la semana pasada. Eso no impide a la compañía seguir actualizando los modelos que ya están en el mercado, como sus relojes que ahora reciben una novedad enfocada a mejorar el cuidado de su batería.

Es habitual hacer uso de cualquier cargador que se tiene a mano cuando se necesita, aunque este sea menos potente de lo que admite el dispositivo. Puede parecer un gesto sin importancia, el teléfono o reloj tardará más en cargar, pero las consecuencias van más allá.

El uso de cargadores más lentos provoca frustración y riesgos en la seguridad del equipo, principalmente en la batería. De ahí que Apple haya querido advertir de este detalle al usuario con esta función.

Los iPhone estrenaron esta iniciativa el año pasado, que ahora llega a los Apple Watch. En concreto, a los que actualicen a la nueva versión de software watchOS 26, que llegó a España el pasado 15 de septiembre. Según se aprecia en la imagen compartida por la compañía, el aviso se indica bajo el gráfico del estado de la batería en color naranja.

"Con watchOS 26, si tu Apple Watch detecta que la carga podría mejorarse, verás el mensaje "Cargador lento" en Ajustes > Batería", explica la compañía en su comunicado oficial. Esto no significa que haya algún problema con el Apple Watch o el cargador; simplemente que el reloj podría cargarse más rápido con un cargador de mayor potencia.

Aviso de carga lenta en watchOS 26 Apple Omicrono

En caso de recibir el aviso, Apple recomienda cambiar el cargador y el cable USB-C a uno con mayor potencia. En concreto, la marca aconseja usar el cable de carga que se incluye en el embalaje original, el que acompaña al reloj en la compra. "La velocidad de carga puede ser más lenta si usas un cable de carga que vino con una versión anterior del Apple Watch", dicen.

Las recomendaciones recuerdan que cargar los dispositivos a través de un ordenador o un concentrador USB para alimentar varios equipos a la vez puede implicar que el proceso se ralentice.

Por último, el comunicado recuerda que las condiciones extremas, como temperaturas demasiado altas o bajas, pueden reducir la velocidad de carga para proteger la vida útil de la batería. El aviso solo indica la lentitud del sistema, pero no el motivo.