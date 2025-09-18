Adiós a olvidarte de responder mensajes de WhatsApp en iPhone con esta nueva funcionalidad

El lanzamiento de iOS 26 y del resto de sistemas operativos de Apple en España ha servido para que desarrolladoras de todo tipo se pongan las pilas. Meta con WhatsApp es un ejemplo de ello, y por eso está añadiendo novedades muy bienvenidas a su app.

Una de ellas, dice WABetaInfo, es la de aplicar recordatorios a los mensajes. Más de una vez se nos ha olvidado responder a un mensaje de WhatsApp, dejando en leído a una persona sin que esta obtenga respuesta.

Esto cambiará con futuras versiones de WhatsApp para iPhone. Desde la aplicación, podremos establecer recordatorios en forma de notificaciones para así responder más adelante sin que se nos olvide.

WhatsApp te recordará responder mensajes

Esta novedad ha sido vista en la beta de WhatsApp para iOS en su versión 25.25.74, y tiene un planteamiento muy sencillo: evitar que mensajes concretos se pierdan en una marabunta de mensajes amontonados.

Manteniendo pulsado sobre el mensaje en cuestión, podremos ver una nueva opción junto a las de Anclar, Borrar y "Más...". "Recuérdame este mensaje", que nos permitirá establecer un recordatorio con tiempos específicos.

Notificaciones de recordatorios. WABetaInfo Omicrono

WhatsApp nos ofrecerá la posibilidad de recordarnos este mensaje en dos, 8 o 24 horas, aunque afortunadamente podremos establecer el recordatorio en una hora personalizada, sin depender de estas opciones.

Una vez puesto el recordatorio, WhatsApp para iOS mandará una notificación al usuario que se podrá ver en la pantalla de bloqueo y en las notificaciones del sistema, según las opciones de notificaciones establecidas en iOS para WhatsApp.

Además, el propio mensaje mostrará una campana en la burbuja que mostrará este recordatorio, de tal forma que sepamos en todo momento que el mensaje es importante. La notificación mostrará el texto y la vista previa del mensaje si tiene archivo multimedia.

Según relata WABetaInfo, todo el procedimiento se guarda y gestiona directamente en el dispositivo, lo que afianza el enfoque de seguridad de la propia WhatsApp. Ni siquiera la propia app puede acceder a este contenido, de ninguna forma.

Ilustración de WhatsApp

El objetivo no es otro que ayudar a los usuarios más olvidadizos a estar pendientes tanto de tareas como de preguntas importantes. Recordemos que muchos usuarios se mandan mensajes a sí mismos usando su chat como bloc de notas.

Un beneficio añadido es que al mantener todo este sistema de recordatorios en WhatsApp, no salimos de la app y por ende no dejamos las conversaciones en un segundo plano y las tenemos siempre presentes.

Por el momento no es posible aprovechar esta novedad, ya que está reservada a betas de iOS. Podrían pasar semanas hasta que Meta se decida a implementar los recordatorios en WhatsApp para iPhone, por lo que habrá que ser pacientes.